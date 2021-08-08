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Российские военные подтвердили гибель контрактника в ДТП в Армении

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Российское командование в Армении участвует в проверке в связи с гибелью в аварии военнослужащего военной базы РФ и ранения его четверых сослуживцев.

"По факту ДТП командованием воинской части совместно с правоохранительными органами проводится проверка", - сообщила пресс-служба Южного военного округа в воскресенье.

По ее данным, 8 августа около 7:00 на трассе Гюмри - Ереван в районе населенного пункта Талин произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военнослужащих российской военной базы в Армении.

Как говорится в сообщении ЮВО, по предварительным данным, управляя личным автомобилем, военнослужащий контрактной службы не справился с управлением и "допустил опрокидывание транспортного средства в кювет".

Южный военный округ сообщил, что в результате аварии один военнослужащий-контрактник от полученных травм скончался на месте. Четверых военнослужащих контрактной службы, находившихся в автомобиле во время ДТП, с травмами средней степени тяжести оперативно доставили в лечебное учреждение, где им была оказана вся необходимая медицинская помощь.

В Армении действует 102-ая российская военная база.

В Нагорном Карабахе действует российский миротворческий контингент.

Армения Южный военный округ ЮВО

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