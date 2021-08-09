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Четыре человека пропали без вести в Калифорнии на фоне лесных пожаров

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Власти округа Плумас в американском штате Калифорния сообщили о розыске четырех человек, числящихся пропавшими без вести в результате крупного природного пожара "Дикси".

"Продолжаются поиски четырех числящихся пропавшими без вести жителей. В поиске указанных лиц запрошена помощь общественности и СМИ", - говорится в сообщении офиса шерифа округа Плумас в фейсбуке.

Отмечается, что все пропавшие без вести были из разрушенного пожаром города Гринвилл.

Пожар "Дикси", начавшийся в середине июля, является крупнейшим пожаром в США и вторым по величине лесным пожаром в истории штата, сообщил порталу Axios представитель пожарной службы Калифорнии.

По данным департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии, пожар охватил свыше 463 тыс. акров (более 187 тыс. га) и локализован только на 21%.

США Калифорния Дикси

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