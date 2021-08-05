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Природный пожар в Калифорнии охватил площадь более 110 тыс. гектаров

Природный пожар в Калифорнии охватил площадь более 110 тыс. гектаров
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Крупный пожар в Калифорнии, получивший название Dixie, за последние несколько дней охватил территорию площадью более 110 тыс. гектаров, сообщается на сайте местной пожарной службы.

Пожар, начавшийся 14 июля в округах Бьютт и Плюмас в Северной Калифорнии, за последние несколько дней вырос в геометрической прогрессии, охватив территорию в общей сложности в 274 тыс. 139 акров (110 тыс. га) и локализован всего на 35%.

Как сообщили в местной пожарной службе, сильные ветры и крутой рельеф местности затрудняют сдерживание пламени. Ожидается, что жаркая, засушливая погода продолжит способствовать распространению пламени.

Во вторник пламя в нескольких местах перескочило границы периметра, что вызвало дополнительные приказы об эвакуации примерно 15 тыс. человек, сообщили представители пожарной службы. Пожар уже уничтожил 67 домов. О жертвах среди населения не сообщается. Тем временем в штате Орегон бушует пожар Bootleg, начавшийся 6 июля. По данным пожарных, он охватил более 413 тыс. акров (более 167 тыс. га). Отмечается, что данный пожар локализован примерно на 84%.

Как сообщил Национальный межведомственный противопожарный центр, по данным на 3 августа, более 20 тыс. пожарных и вспомогательного персонала боролись с 97 крупными, активными лесными пожарами площадью 7 тыс. 560 кв. км в 13 штатах США .

Северная Калифорния

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