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Лукашенко потребовал у спецслужб Украины ответа, кто убил белорусского активиста Шишова

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинские спецслужбы должны дать ответ, кто убил главу "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова, найденного 3 августа мертвым в киевском парке.

"Шишов находился в Украине. И его поддерживали спецслужбы Украины. Вы же знаете, чем занимались. Он был на вашей территории... Вы, пожалуйста, занимайтесь и дайте нам ответ, кто повесил, как повесил гражданина Беларуси", - заявил Лукашенко.

Президент отметил, что нельзя омрачать отношения Белоруссии и Украины разного рода фейками и гадостями.

"Вот, Шишов..., кто он такой для меня и для Беларуси вообще? Он для нас был, ну, просто никто. Какой безумец возьмёт в Беларуси, пойдёт и его повесит? Кроме там если разборки какие-то. Элементарно - повесили одного, завтра будет такой же второй. Всех же не перевешаешь, это глупость. Зачем в Украине раздувать это все?", - сказал Лукашенко.

Гражданина Белоруссии Шишова, который исчез в Киеве, 3 августа нашли мертвым в парке недалеко от места его проживания. Украинская полиция рассматривает две версии его смерти: самоубийство и убийство с имитацией суицида.

Как сообщается на страницах "Белорусского дома на Украине" соцсетях, Шишов переехал на Украину осенью 2020 года после участия в протестах в Гомеле.

"Белорусский дом на Украине" - это общественная организация, которая оказывает помощь гражданам Белоруссии с жильем и трудоустройством на Украине.

Белоруссия Александр Лукашенко Украина Киев Виталий Шишов

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