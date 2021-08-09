Лукашенко отверг обвинения в шантаже нелегальной миграцией

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Минск никого не шантажирует нелегальной миграцией, а лишь реагирует на сложившиеся условия, заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Мы не шантажируем никого, мы никому не угрожаем. Вы нас ставите в те условия, что мы вынуждены реагировать и мы реагируем. Извините, как можем и как умеем... В силу наших возможностей мы реагируем", - сказал он.

С начала года в Литву через границу с Белоруссией незаконно проникли 4090 мигрантов, преимущественно из Ирака. Власти Литвы в связи с этим ввели режим экстремальной ситуации, разрешили пограничникам разворачивать нелегалов обратно в Белоруссию и начали переговоры с руководством Ирака, чтобы оно ограничило поездки сограждан в Белоруссию.

Представители руководства Литвы назвали рост притока нелегалов результатом "гибридной агрессии белорусского режима".

Представители руководства Белоруссии начали обвинять литовских пограничников в жестоком обращении с мигрантами.