Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:45Заразились
на 09.08В России 6 469 910+22 160В мире 202 728 255+437 309

Лукашенко отверг обвинения в шантаже нелегальной миграцией

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Минск никого не шантажирует нелегальной миграцией, а лишь реагирует на сложившиеся условия, заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Мы не шантажируем никого, мы никому не угрожаем. Вы нас ставите в те условия, что мы вынуждены реагировать и мы реагируем. Извините, как можем и как умеем... В силу наших возможностей мы реагируем", - сказал он.

С начала года в Литву через границу с Белоруссией незаконно проникли 4090 мигрантов, преимущественно из Ирака. Власти Литвы в связи с этим ввели режим экстремальной ситуации, разрешили пограничникам разворачивать нелегалов обратно в Белоруссию и начали переговоры с руководством Ирака, чтобы оно ограничило поездки сограждан в Белоруссию.

Представители руководства Литвы назвали рост притока нелегалов результатом "гибридной агрессии белорусского режима".

Представители руководства Белоруссии начали обвинять литовских пограничников в жестоком обращении с мигрантами.

Александр Лукшенко Белоруссия Минск Ирак Литва

Новости

Лукашенко заявил, что уйдет с поста президента "очень скоро"

Итальянская почта перехватила письмо с пулями для папы римского

Итальянская почта перехватила письмо с пулями для папы римского

Эксперты ООН сочли многие климатические изменения необратимыми

Эксперты ООН сочли многие климатические изменения необратимыми

Лукашенко заявил, что Белоруссия отказалась от интеграции с РФ по инициативе Путина

Лукашенко заявил, что Белоруссия отказалась от интеграции с РФ по инициативе Путина
Пандемия коронавируса

В Китае более 30 чиновников наказали из-за вспышки COVID-19

В Китае более 30 чиновников наказали из-за вспышки COVID-19

Что случилось этой ночью: понедельник, 9 августа

Сенат США решил прекратить дебаты по законопроекту об инфраструктуре

Посол РФ в ФРГ сообщил о скором окончании строительства "Северного потока 2"

Посол РФ в ФРГ сообщил о скором окончании строительства "Северного потока 2"

Наступление талибов не изменило план Байдена по выводу войск из Афганистана

Наступление талибов не изменило план Байдена по выводу войск из Афганистана

Российский траулер загорелся в норвежском порту Киркенес

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');