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Ирак приостановил полеты в Белоруссию

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Управления гражданской авиации Ирака уведомило о временной отмене рейсов в Белоруссию вскоре после появления в белорусских СМИ сообщений о гибели иракца на границе страны с Литвой, cообщает немецкий телеканал Deutsche Welle.

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В субботу, 7 августа, об этом объявила пресс-служба Управления гражданской авиации Ирака, сославшись на распоряжение правительства страны. Отмечается, что авиакомпания "Иракские авиалинии" и другие национальные перевозчики должны перестать выполнять рейсы в Минск "до дальнейшего уведомления".

Ранее, 4 августа, белорусское государственное информагентство БелТА написало, что сотрудники погранзаставы "Бенякони" обнаружили в Вороновском районе в поле около белорусско-литовской границы гражданина Ирака "в тяжелом состоянии с многочисленными телесными повреждениями". Несмотря на оперативно оказанную первую медицинскую помощь, мужчина скончался. В ходе проведения первоначальных следственных действий установлено, что погибший был гражданином Ирака. СК Белоруссии возбудил дело об убийстве мигранта на границе с Литвой. Как сообщалось, расследование находится под контролем президента Белоруссии Александра Лукашенко.

3 августа литовские пограничники начали разворачивать нелегальных мигрантов, прибывающих из Белоруссии. Такие полномочия они получили на основании принятого ранее главой МВД Литвы Агне Билотайте распоряжения.

Ирак Белоруссия

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