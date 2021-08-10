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Латвия ввела до 10 ноября режим ЧС на границе с Белоруссией

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Правительство Латвии ввело режим чрезвычайной ситуации вводится Латвией на границе с Белоруссией с 11 августа и до 10 ноября, сообщает Единый портал Латвийского Радио и Латвийского телевидения.

Режим ЧС затронет четыре приграничных территории - Лудзенский, Краславский, Аугшдаугавский район и город Даугавпилс.

При этом режиме пограничники, военные и полицейские получат право разворачивать нелегальных мигрантов обратно в страну прибытия. Среди мер для обеспечения выполнения такого приказа указано право применения пограничниками физической силы и специальных средств.

"Также установлено, что в структурных подразделениях и других учреждениях государственной пограничной охраны, расположенных на территории, объявленной чрезвычайной, заявления лиц о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса не принимаются", - подчеркивает портал.

Если правительство решит, что угроза государству миновала, оно может досрочно отменить режим ЧС. Также оно может продлить на срок не более трех месяцев.

Ситуация с нелегальными мигрантами на границе Латвии и Белоруссии ухудшилась после того, как Литва усилила контроль на границе и разрешила пограничникам разворачивать нелегалов. Как заявил начальник государственной пограничной охраны Латвии Гунтис Пуятс, за минувшие сутки на границе было задержано почти 200 нелегальных иммигрантов. За предыдущие четыре дня за незаконное пересечение латвийско-белорусской границы задержаны 218 человек, что в 7 раз больше количества задержанных нарушителей за весь прошлый год, отмечало BNS.

Во вторник Департамент статистики и Служба охраны госграницы Литвы сообщили, что литовские пограничники за сутки вернули в Белоруссию почти 100 человек, пытавшихся незаконно пересечь границу в неразрешенных местах и не впустили ни одного нелегала. По данным BNS, мигранты не попадают в Литву четвертые сутки подряд.

Белоруссия Ирак Латвия Литва Даугавпилс Гунтис Пуятс

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