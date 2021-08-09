"Большой разговор" Лукашенко со СМИ продлился 8 часов 15 минут

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества длилась 8 часов 15 минут.

"Большой разговор с президентом" прошёл 9 августа во Дворце Независимости. Он продлился 8 часов 15 минут.

По информации близкого к пресс-службе президента телеграм-канала "Пул первого", около тысячи человек выразили желание стать участниками встречи. Организаторы отобрали из них около 300 человек.

Предыдущий рекорд общения Лукашенко с журналистами и общественностью составил 7,5 часов.