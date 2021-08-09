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"Большой разговор" Лукашенко со СМИ продлился 8 часов 15 минут

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества длилась 8 часов 15 минут.

В миреЛукашенко заявил, что уйдет с поста президента "очень скоро"Лукашенко заявил, что уйдет с поста президента "очень скоро"Читать подробнее

"Большой разговор с президентом" прошёл 9 августа во Дворце Независимости. Он продлился 8 часов 15 минут.

По информации близкого к пресс-службе президента телеграм-канала "Пул первого", около тысячи человек выразили желание стать участниками встречи. Организаторы отобрали из них около 300 человек.

Предыдущий рекорд общения Лукашенко с журналистами и общественностью составил 7,5 часов.

Инаугурация Александра Лукашенко

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Александр Лукашенко заявил о переходе белорусского народа на новую ступень самосознания, обещав не бросать тех, кто отстоял государственный курс, в первую очередь, чиновников и военныхЦеремония прошла во Дворце Независимости в присутствие нескольких сотен человек и без предварительных объявлений. На мероприятие были приглашены высокопоставленные чиновники, политики, деятели науки, культуры и спорта. Александр Лукашенко, положив правую руку на конституцию страны, произнес присягу на белорусском языке. В инаугурационной речи Лукашенко заявил, что не имеет права бросить белорусов в такой сложный для страны период - в условиях пандемии и в условиях "дезориентации общества".Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной комиссии Белоруссии по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Лукашенко удостоверение президента Республики Беларусь.В день неожиданной инаугурации в Минске в разных местах задержали несколько человек, протестовавших против церемонииПосле церемонии инаугурации военнослужащие Белоруссии дали клятву на верность народу и президенту
Александр Лукашенко заявил о переходе белорусского народа на новую ступень самосознания, обещав не бросать тех, кто отстоял государственный курс, в первую очередь, чиновников и военных
Белоруссия Александр Лукашенко

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