Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Связь сексуальной привлекательности с экспериментами с едой, вклад палеозойских карбонатов в аномальную жару, а также связь между вегетарианством и депрессивными состояниями

Фото: Robert Alexander/Getty Images

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Готовые пробовать новую еду партнеры оказались более сексуально привлекательными – даже при отсутствии желания открывать новое в прочих сферах жизни. Более того, по сравнению с неготовым к новой еде партнер, который хочет пробовать новые продукты, будет казаться испытывающим меньше сексуального отвращения к разным аспектам половой жизни, и опосредованно этим будет выглядеть более готовым к связям без обязательств. К такому выводу пришли американские психологи, проанализировав результаты четырех исследований. В экспериментах участвовало несколько десятков человек и только молодого возраста. Поэтому эти выводы нуждаются в проверке на выборке большего объема.

- Астрономы путем прямых наблюдений открыли новую экзопланету COCONUTS-2b, которая настолько удалена от своей звезды, что год на ней длится 1,1 миллиона лет. Это крупный газовый гигант (6,3 массы Юпитера), в атмосфере которого возможны конденсатные облака. Первоначально экзопланету обнаружили в 2011 году, но тогда думали, что это одиночный субкарлик. Сейчас астрономы выяснили, что объект гравитационно связан со звездой COCONUTS-2A. Но экзопланета от нее находится в 6 471 раза дальше, чем Земля от Солнца. Поэтому ее можно поместить на второе место среди самых холодных экзопланет.

- Таяние многолетней мерзлоты оказалось причиной выбросов древнего термогенного метана из нижележащих горных пород. К таким выводам пришли ученые, изучив выбросы метана в северной части Сибири. Обнаруженные очаги поступления метана в атмосферу совпадают с расположением Енисей-Хатангского прогиба. Это место близкого к поверхности залегания палеозойских карбонатов. Эти породы вмещают в себя древний термогенный метан в виде газогидратов. По мнению ученых, таяние мерзлоты сделало ее слой проницаемым для этих газов. Этим могут объясняться пики эмиссий метана, возникшие в периоды аномальной жары на севере Сибири в июле 2020 и апреле 2021 года.

- Квантовый процессор превратили во временной кристалл с упорядоченными собственными состояниями. Это состояние было получено на кубитах квантового процессора Sycamore от Google. Ученые показали, что созданный ими временной кристалл удовлетворяет нескольким критериям, которые позволяют считать его истинным временным кристаллом. Пока не ясно, сможет ли истинный временной кристалл найти практическое применение. Однако, по мнению авторов, их результат показывает концептуальную возможность существования стабильной неравновесной фазы. Кроме того, такие исследования дают возможность взглянуть на природу пространства и времени под другим углом.

- Метаанализ выявил связь между вегетарианством и депрессивными состояниями. Для анализа немецкие психологи отобрали 13 исследований, в них суммарно участвовали восемь тысяч вегетарианцев и более сорока тысяч людей, которые употребляли мясо или рыбу. Однако ученые отметили, что результаты их исследования пока стоит считать предварительными, а в будущих метаанализах необходимо обратить внимание на такие смешивающие факторы как географический регион, в котором проводилось каждое исследование, год публикации, вид инструмента измерения депрессивных симптомов и распределение участников по полу и возрасту.

- Алхимики считали, что трансмутация воды в золото – важный шаг на пути к пониманию сути вещей. Сайт N+1 рассказал, как на это превращение можно посмотреть с точки зрения современной науки.