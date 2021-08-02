Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Ухудшение когнитивных функций после коронавируса, молочная железа в подмышке, а также приложение, которое определяет, не испытывает ли кошка боль

Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Опрос 80 тысяч человек указал на ухудшение когнитивных функций после ковида. При этом в промежутке от нескольких недель до девяти месяцев после болезни интеллект не улучшился. Всего в онлайн-анкете было девять тестов на пространственное восприятие, рабочую память, внимание и семантическое мышление. Cамые серьезные нарушения интеллекта наблюдались у пациентов, подключенных к ИВЛ, а наименее значительные у тех, что не испытывали никаких затруднений дыхания. Наибольшие отклонения наблюдались для сложных заданий на пространственное мышление и мышление по аналогии.

- Японские ученые обнаружили, что чем больший процент белка приходится на завтрак по отношению к его общему количеству в суточном рационе, тем больше мышечная масса. Первую часть эксперимента исследователи провели на мышах и обнаружили, что эффекты потребления белка в разное время суток связаны с функционированием генов циркадных ритмов. Затем сравнили мышечную массу женщин старшего возраста, употреблявших белки в разное время суток. Мышечная масса участниц, которые ели белки на завтрак, в среднем оказалась выше, чем у тех, кто употреблял их на обед.

- Португальские врачи описали случай развития добавочной молочной железы в подмышке пациентки 26 лет. Женщина обратилась в клинику через два дня после родов с жалобами на боль в подмышке. Врачи нашли в подмышечной впадине округлое плотное подкожное образование, откуда при нажатии выделялась белая жидкость.

- Канадская компания Sylvester.AI представила приложение Tably, которое определяет, не испытывает ли кошка боли, по выражению морды. В основу приложения легла нейросеть, обученная на большом количестве снимков. Домашние кошки неохотно показывают, что испытывают боль. Как отмечается, Tably поможет хозяевам кошек понять, что их питомец нуждается в помощи, а ветеринарам поможет поставить точный диагноз и подобрать нужную дозу анестезии. При наличии приложения необходимо навести камеру смартфона на кошку, совместив ее морду со стилизованной кошачьей мордой на экране. Приложение проанализирует положение точек на голове животного и сообщит, испытывает ли оно боль.

- Франция остановила изучение прионов после второго случая прионной болезни у сотрудниц лаборатории. Уже зафиксирован второй случай болезни Крейтцфельдта-Якоба у сотрудниц лаборатории, работавших с прионами – белками с аномальной третичной структурой. При попадании в организм хозяина они могут вызывать неправильное сворачивание окружающих белков. Часто прионы поражают ткани мозга: он начинает напоминать губку. У людей такие изменения сопровождаются прогрессирующей деменцией и приводят к смерти.

- Вблизи пение миллионов цикад может быть оглушающе громким, достигая уровня ста децибел – это примерно как звук реактивного истребителя, пролетающего над вами на высоте 300 метров. Североамериканские периодические цикады живут под землей и появляются на поверхности раз в 13 или 17 лет. Почему именно 13 или 17 и зачем вообще эти насекомые проводят столько времени под землей, рассказал зоолог Владимир Динец.