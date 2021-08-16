Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

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Ускорение глобального потепления на 1,5 градуса Цельсия, антитела против сперматозоидов и когда заканчивается детство с точки зрения метаболизма

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Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Ученые из Межправительственной группы экспертов по изменению климата заявили, что ограничение потепления 1,5 или двумя градусами Цельсия возможно лишь при немедленном и повсеместном ограничении антропогенных выбросов парниковых газов. Уже на 2020 год потепление по сравнению с периодом 1850-1900 годов составило 1,2 градуса Цельсия, и при текущих тенденциях уровень в 1,5 градуса Цельсия будет достигнут менее чем за 20 лет.

- Антиспермальные антитела снизили число подвижных сперматозоидов на 99 процентов in vivo. Обычно у мужчины содержится более 32 процентов прогрессивно-подвижных сперматозоидов, которые передвигаются по прямой линии и имеют наибольшие шансы достичь яйцеклетки. В будущих экспериментах ученым предстоит узнать, как хорошо антиспермальные антитела предотвращают беременность.

- Пытаясь выяснить, как интенсивность обмена веществ зависит от массы тела, ученые обнаружили, что в разные периоды жизни люди тратят энергию по-разному. Авторы работы разделили жизнь человека на четыре периода по мощности метаболизма. Выяснилось, что эти периоды не совпадают с привычными нам границами. В этой трактовке детство заканчивается уже в год, никакого перелома в районе полового созревания нет, а "метаболическое старение" начинается только после 60 – в то время как по другим признакам старение может начаться еще в материнской утробе. Исследователям предстоит еще разобраться в том, какие биологические механизмы стоят за этими переходами и как на них повлиять, чтобы, например, "укрепить" детство или отложить старость.

- Пересадка фекальной микробиоты молодых мышей (3-4 месяца) вызвала у старых мышей (19-20 месяцев) улучшения в показателях иммунитета, метаболитов гиппокампа и когнитивных способностях. Старые мыши с "новым" микробиомом стали охотнее общаться с коллегами в одной клетке, что может свидетельствовать о снижении уровня тревожности. Ученые считают, что пересадка кала может стать перспективной терапией для пожилых людей.

- К августу 2021 года уже израсходовали на обозначение вариантов нового коронавируса почти половину греческого алфавита, 11 букв из 24 – и если вирус продолжит эволюционировать так же быстро, этот алфавит может быстро кончиться. Тогда, вероятно, в ход пойдут и другие алфавиты. Нам остается только предсказывать, насколько опасным окажется тот или иной новый штамм. Сайт N+1 рассказал, как строится такой прогноз.

- Полвека астрофизики готовились к открытию певатронов, мощных ускорителей космических лучей. Ушло 30 лет на то, чтобы экспериментаторы догнали теоретиков и научились искать эти загадочные источники, – а потом еще столько же, чтобы наконец получить первые результаты, а теперь, столкнувшись с новыми данными наблюдений, поняли, что все придется придумывать заново.

- Коронавирус в первую очередь атакует легкие, но страдают от него и другие органы – в том числе, головной мозг. Некоторые из тех, кто переболел COVID-19, жалуются на проблемы с памятью и невозможность сосредоточиться. N+1 рассказал, какими способами вирусы вредят нашему разуму и можно ли после болезни снова обрести ясность ума.