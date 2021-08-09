В Белоруссии ликвидировали ПЕН-центр, которым руководит Алексиевич

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Белорусский ПЕН-центр, которым руководит нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, ликвидирован.

"По итогам второго судебного заседания по делу организации "Белорусский ПЕН-центр" ликвидирован", - говорится в сообщении в телеграм-канале ПЕН-центра в понедельник.

Алексиевич руководит Белорусским ПЕН-центром с 2019 года. Центр создан в 1989 году, принят в международный ПЕН-клуб.

На данный момент Алексиевич находится за границей.

14-15 июля в Белоруссии прошли обыски в негосударственных организациях и средствах массовой информации. В Следственном комитете Белоруссии объяснили это их причастностью к теневым денежным потокам и неуплате налогов.