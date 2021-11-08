В Белоруссии ликвидировали организацию "Общество белорусского языка"

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Белорусские власти ликвидировали общественное объединение "Общество белорусского языка" ("Таварыства беларускай мовы"), сообщила его председатель Елена Анисим на своей странице в соцсетях в понедельник.

"Верховный суд принял решение о ликвидации "Таварыства беларускай мовы", - написала Анисим.

В Белоруссии, начиная с 10 июля, прошли обыски у ряда представителей масс-медиа, в редакциях, неправительственных организациях и у правозащитников. Закрыты или находятся в процессе ликвидации более 270 неправительственных организаций. СК Белоруссии объяснил обыски в СМИ и НПО их причастностью к теневым финансовым схемам.