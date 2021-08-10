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Спецпредставитель США проведет в Катаре переговоры о ситуации в Афганистане

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад отправился в Доху, где проведет переговоры с представителями стран региона и международных организаций, чтобы найти пути урегулирования ситуации в Афганистане, сообщил американский госдепартамент.

"Посол Халилзад отправился в Доху, чтобы помочь сформулировать совместный международный ответ на быстро ухудшающуюся ситуацию в Афганистане", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в ходе запланированных в течение трех дней нескольких встреч "представители стран региона и за его пределами, а также многосторонних организаций будут настаивать на сокращении насилия и прекращении огня (в Афганистане - ИФ) и на обязательстве не признавать правительство, навязанное силой".

"Халилзад будет оказывать давление на талибов (движение "Талибан" - запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ), добиваясь, чтобы они прекратили военное наступление и провели переговоры о политическом урегулировании, которое является единственным путем к стабильности и развитию в Афганистане", - подчеркнул госдеп.

В сообщении отмечается, что в Вашингтоне темпы наступления талибов, которое ведет к жертвам среди гражданского населения, а также факты зверств и нарушений прав человека в Афганистане "вызывают серьезную озабоченность".

"Мир, достигнутый путем переговоров, является единственным путем к прекращению войны, и Соединенные Штаты будут продолжать работать со всеми сторонами, региональными и международными заинтересованными сторонами для достижения консенсуса по политическому урегулированию", - заявил госдепартамент.

На фоне вывода из Афганистана сил США и их партнеров за последние несколько недель наступления боевики движения "Талибан" заняли административные центры уже шести провинций Афганистана. США 9 августа направили стратегические бомбардировщики B-52 и самолеты поддержки сухопутных сил AC-130 с целью оказать помощь афганским войскам.

Залмай Халилзад США Катар Доха

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