США задействовали бомбардировщики B-52 против боевиков "Талибана"

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Наступление движения "Талибан" (запрещено в РФ) идет в Афганистане такими темпами, что США приходится задействовать против боевиков наиболее мощные силы своей авиации, сообщают в понедельник американские СМИ.

Так, США направили стратегические бомбардировщики B-52 и самолеты поддержки сухопутных сил AC-130 с целью оказать помощь афганским войскам.

Однако информации, сколько ударов за последнее время осуществили B-52 и AC-130, не поступало.

СМИ напоминают, что ранее AC-130 были задействованы для поддержки американских сил специальных операций в Афганистане.

В конце июля пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил, что США продолжают наносить удары по талибам, добавляют СМИ.

За последние несколько недель боевики группировки "Талибан" быстро захватывали афганские территории, в том числе несколько ключевых пунктов на границах с соседними странами. Также сообщалось, что они заняли административные центры уже шести провинций Афганистана. Это происходит на фоне вывода из Афганистана сил США и их партнеров.

США и их партнеры по НАТО начали вывод контингента из Афганистана в мае 2021 года. Изначально планировалось, что операция должна завершиться к 11 сентября 2021 года. Однако затем выяснилось, что этот процесс проходит быстрее, чем ожидалось.

The New York Times, со ссылкой на высокопоставленного чиновника в администрации США сообщали, что военные успехи "Талибана" не изменили планов президента США Джо Байдена по выводу американских войск из Афганистана.