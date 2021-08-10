Маршал Абдул-Рашид Дустум вылетел из Кабула воевать с талибами

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Бывший вице-президент Афганистана, лидер партии Национальное исламское движения (НИДА, объединяет тюркоязычное население Афганистана) маршал Абдул Рашид Дустум спецрейсом вылетел из Кабула в Мазари-Шариф, центр провинции Балх, воевать с талибами, сообщило молодежное крыло НИДА.

Вместе с маршалом в Балх вылетели несколько сотен спецназовцев председателя НИДА. Как ожидается лидер тюркоязычных афганцев возглавит борьбу с боевиками движения "Талибан" (запрещено в России как террористическое) на севере Афганистана. На странице НИДА в фейсбуке уже опубликована запись встречи Дустума в Мазари-Шарифе.

Несколько дней назад талибы после долгого штурма смогли захватить основные районы города Шеберган, центра провинции Джаузджан, малой родины Дустума. Сейчас проправительственные силы под командованием старшего сына маршала Ёрмухаммада Дустума продолжают удерживать в городе аэродром, расположение полка национальной армии, а также несколько других важных стратегических объектов. Сообщается также, что захвату талибами города Шеберган способствовало предательство некоторых местных командиров.

В пресс-центре Минобороны Афганистана сообщили, что 10 августа к защитникам Мазари-Шарифа присоединились 450 солдат национальной армии, завершивших специальную военную подготовку. Там добавили, что ВВС Афганистана нанесли авиаудары по скоплению талибов в уезде Дихдади провинции Балх. В результате были убиты 18 боевиков, еще 13 ранены.

Также 10 августа талибы взяли под контроль столицу провинции Баглан, город Пули-Хумри, пишет - административный центр провинции Баглан на северо-востоке Афганистана, cообщил корреспондент The New York Times в Кабуле. По его сведениям, город сдался без боя. Он уточнил, что это уже восьмой город, захваченный талибами менее чем за неделю и второй город, взятый под контроль менее чем за сутки.

Этот город не граничит со столичной провинцией, однако расположен примерно в 230 км от Кабула.

Ранее телеканал Tolo News сообщил, что силы безопасности Афганистана провели эвакуацию из Пули-Хумри, а затем отступили в сторону населенного пункта Келагай.

Ранее во вторник талибы взяли под контроль ключевые объекты города Фарах - столице одноименной провинции на западе Афганистана у иранской границы. По данным собеседников телеканала Tolo News, талибы захватили в том числе комплекс губернатора провинции и штаб-квартиру полиции.

Накануне движение "Талибан" захватило город Айбак - столицу провинции Саманган на севере Афганистана. В случае с Айбаком талибы вошли в город также без боя после того, как местные старейшины призвали власти избавить город от боев.

Ранее в августе движение "Талибан" захватило еще пять административных центров - Зарандж (столица провинции Нимроз), Шиберган (столица провинции Джаузджан), Талукан (провинция Тахар), Сари-Пуль (столица одноименной провинции), Кундуз (столица одноименной провинции).

За последние несколько недель талибы быстро захватывали афганские территории, в том числе несколько ключевых пунктов на границах с соседними странами. Также они угрожают столицам еще нескольких провинций. Это происходит на фоне вывода из Афганистана сил США и их партнеров.

Дустум с 1970-х годов занимался политикой. В 1980 году он был направлен на военную учебу в СССР и учился в Ташкенте и Москве. После поражения просоветского режима Наджибуллы он в 1992 году взял под контроль 2,5-миллионный центрально-северный регион Афганистана (провинции Балх, Джаузджан, Фарьяб, Кундуз) со столицей в Мазари-Шарифе. Регион, обладающий широкой автономией и собственной армией, называли "Дустумистаном". В войне с талибами он выступил на стороне Ахмад Шах Масуда. После поражения талибов в 2001 году он занимал различные высокие должности в Афганистане.