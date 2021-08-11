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В ООН призвали талибов вернуться за стол переговоров

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала афганское движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) остановить кровопролитие и вернуться за стол переговоров.

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"Из районов Афганистана, захваченных" Талибаном", поступают сообщения о массовых казнях, нападениях на государственных служащих и членов их семей, разрушениях домов, школ и больниц, минировании обширных территорий. Женщинам теперь запрещается выходить из дома без сопровождения мужчины", - говорится в заявлении Бачелет, которое опубликовано на сайте ООН.

Отмечается, что талибы убивают захваченных в плен афганских силовиков, даже несмотря на письменные гарантии безопасности в обмен на добровольную сдачу. С другой стороны, изданный афганской полицией приказ уничтожать всех плененных талибов, по словам Верховного комиссара ООН, также противоречит международному гуманитарному праву. В целом, как указывает в своем заявлении Бачелет, растущий уровень насилия в стране имеет катастрофические последствия для местного населения.

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"С 9 июля только в четырех городах Афганистана - Лашкаргахе, Кандагаре, Герате и Кундузе - погибли 183 мирных жителя, еще 1181 был ранен, включая детей. И это только задокументированные нами случаи - реальные цифры намного выше", - говорится в заявлении.

Бачелет призвала стороны остановить кровопролитие и вернуться за стол переговоров. Бачелет также обратилась ко всем странам мира с просьбой использовать свое влияние на двустороннем или многостороннем уровне, чтобы положить конец насилию в Афганистане.

В заявлении отмечается, что "Талибан" уже взял под свой контроль 192 округа и столицы, по меньшей мере, шести провинций и продолжает наступление. Она призвала международное сообщество, включая Совет по правам человека и Совет Безопасности ООН, срочно принять меры, чтобы предотвратить новые преступления против мирных жителей Афганистана.

ООН Мишель Бачелет Талибан

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