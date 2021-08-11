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Coinbase увеличила квартальную чистую прибыль в 50 раз

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Coinbase Global Inc., оператор крупнейшей в США криптовалютной биржи, увеличил чистую прибыль во втором квартале 2021 года в 50 раз - до $1,6 млрд против $32 млн годом ранее.

В отчетном квартале Coinbase сэкономила $737 млн на уплате налогов, главным образом, за счет вычета из налогооблагаемого дохода выплат сотрудникам в виде опционов на акции при прохождении процедуры прямого листинга в апреле.

Это первая квартальная отчетность, которую Coinbase опубликовала как публичная компания. В ходе апрельского прямого листинга на Nasdaq криптовалютная биржа получила оценку в $85,5 млрд.

Квартальная выручка компании подскочила до $2 млрд по сравнению со $178 млн годом ранее и $1,6 млрд в первые три месяца текущего года. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали выручку Coinbase на уровне $1,8 млрд.

Число авторизованных пользователей Coinbase на конец второго квартала составляло 68 млн по сравнению с 56 млн на конец первого квартала, количество ежемесячно активных пользователей увеличилось на 44%, до 8,8 млн.

"Мы видели высокую волатильность криптовалют во втором квартале, и она ожидаема, поскольку криптоэкономика все еще находится в периоде становления, - говорится в пресс-релизе Coinbase. - Волатильность цен на криптовалюты хорошо коррелируется с динамикой нашей выручки от торговых операций, и, таким образом, рыночная среда существенно повлияла на наши результаты во втором квартале".

Курс биткойна в апреле поставил новый рекорд, поднявшись выше $64000, а позднее резко упал, его снижение достигало 45%. Стоимость эфира (Ethereum) в мае поднималась до $4200, а затем опустилась до $1700.

Квартальный оборот торгов криптовалютной биржи во втором квартале увеличился на 38% по сравнению с предыдущим кварталом и составил $462 млрд, из которых $145 млрд (+21%) пришлось на долю розничных инвесторов, а $317 млрд (+47%) - на долю институциональных.

Акции Coinbase прибавляют в цене 2,7% в ходе предварительных торгов в среду. За последние три месяца их стоимость опустилась на 5%.

Coinbase США Nasdaq NYSE

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