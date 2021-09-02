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Курс биткойна поднялся выше $50 тысяч

Курс биткойна поднялся выше $50 тысяч
Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Курс биткойна поднялся выше отметки в $50 тысяч впервые с 23 августа, стоимость эфира (Ethereum) превысила $3,8 тысячи в первый раз с мая.

Аналитики прогнозируют усиление активности торговли и волатильности рынка криптовалют в сентябре, поскольку трейдеры возвращаются на рабочие места после летних каникул, сообщает MarketWatch.

Биткойн в четверг подорожал на 3,6% - до $50 028, сообщает Coindesk. Эфир, вторая по популярности криптовалюта в мире, подорожал на 2,3% - до $3 816 тыс, по данным Kraken.

С точки зрения технического анализа, когда биткойн достигает $50 тысяч, затем он может "в мгновение ока" превысить $58 тысяч, отмечает основатель и главный инвестиционный директор Ikigai Asset Management Трэвис Клинг. "Тогда будет битва за новые исторические максимумы и, возможно, далее", - считает он.

В последнее время биткойн демонстрировал низкую активность торгов и волатильность, что может помочь "устойчивому ценовому ралли", полагает глава отдела продаж криптовалютной биржи EQONEX Мэтью Блом.

Одной из причин возобновившегося подъема эксперты называют приближение 7 сентября, когда Сальвадор станет первой в мире страной, в которой биткойн станет официальным платежным средством, сообщает MarketWatch.

С 2001 года валютой этой страны является доллар США. Экономика Сальвадора в значительной степени зависит от денежных переводов, присылаемых домой сальвадорцами, живущими за рубежом. Таких насчитывается примерно 2 млн человек, ежегодно они переводят своим семьям более $4 млрд, что составляет около 20% ВВП страны, сообщает BBC.

В настоящее время большая часть населения страны использует наличные деньги, 70% не имеют банковских счетов и кредитных карт, отмечает CNBC.

Биткойны сальвадорцев будут храниться в цифровых кошельках в приложении Chivo (что в переводе означает "круто"). Жители страны смогут загрузить его 7 сентября и получить по $30 в биткойнах.

Coindesk Сальвадор Kraken Ethereum Chivo

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