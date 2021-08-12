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В Канберре введут локдаун из-за первого случая COVID-19 более чем за год

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Столицу Австралии Канберру закроют на семидневный локдаун из-за одного выявленного случая заболевания коронавирусом COVID-19, сообщил австралийский телеканал ABC в четверг.

"В настоящий момент мы не знаем источник инфекции, но обширное расследование ведется уже несколько часов. Это самая серьезная угроза публичному здоровью, с которой мы сталкивались в этом году, на самом деле, даже с начала пандемии", - заявил глава представительства региона Эндрю Барр.

Новый случай COVID-19 стал первым для Канберры более чем за год. Последний раз Канберру закрывали на "локдаун" в апреле прошлого года, тогда карантин продлился пять недель.

Во время локдауна жители столицы смогут покидать свои дома только для похода в магазин за необходимыми товарами, по работе и учебе, если нет возможности работать и заниматься дистанционно, а также для посещения больниц и вакцинации. Будет разрешено заниматься спортом на улице, но не более часа в день.

Несколько политиков уже покинули или собираются покинуть столицу, чтобы продолжить свою работу в других городах. Чиновники, которые останутся в Канберре, смогут посещать парламент по работе.

Локдаун будет введен в четверг в 17:00 по местному времени.

Больше половины жителей Канберры старше 15 лет получили как минимум одну дозу вакцины и 25,9% жителей получили обе дозы.

На данный момент локдаун уже на протяжении семи недель действует в крупнейшем городе Австралии Сиднее. Также на прошлой неделе власти ввели локдаун во втором по величине городе страны Мельбурне.

Всего за весь период пандемии в Австралии было зарегистрировано более 37 тысяч случаев заражения коронавирусом и 947 смертей от заболевания.

Хроника коронавируса. Август.

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