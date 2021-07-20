Южная Австралия введет локдаун после обнаружения штамма "дельта"

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В штате Южная Австралия во вторник вступает в силу режим карантина из-за распространения там штамма коронавируса "дельта". Об этом сообщает австралийский телеканал ABC News со ссылкой на премьера штата Стивена Маршалла.

"У нас нет другой альтернативы, кроме как незамедлительно ввести достаточно жесткие ограничения. С 18:00 сегодняшнего вечера (11:30 вторника) в Южной Австралии вступает в силу локдаун", - цитирует телеканал слова Маршалла.

Как отмечает ABC News, такое решение власти штата приняли после выявления пяти внутренних случаев COVID-19. Один из них - заражение вариантом "дельта".

"Здесь, в Южной Австралии, мы имеем дело с вариантом "дельта"", - сказал премьер.

По его словам, карантин будет действовать как минимум на протяжении недели. С вечера вторника жителям штата разрешено выходить из дома только по необходимости, в частности, по работе, для покупок продовольствия, а также для получения медицинских услуг, в том числе для тестирования и вакцинации от COVID-19. Также покидать дома разрешается для ухода за больными. Кроме того, можно заниматься спортом на свежем воздухе с людьми из одного домохозяйства в пределах 2,5 км от дома. При этом длительность упражнений не должна превышать 90 минут.

Жителям штата необходимо к началу локдауна определиться, в каком доме они останутся на период изоляции.

Как сообщается, закроют школы. У учителей будет 24 часа для организации дистанционного обучения.

Более того, вводится запрет на проведение строительных работ и плановых операций.

"Нам не нравится вводить эти ограничения, но мы считаем, что у нас есть только один шанс сделать все правильно", - подчеркнул Маршалл.

По данным телеканала, как ожидается, в среду власти объявят о мерах по поддержке бизнеса.

Таким образом, Южная Австралия присоединилась к Сиднею и Мельбурну. В Сиднее режим карантина действует уже около трех недель, в Мельбурне - более недели. Таким образом, на изоляции находятся более 14 млн австралийцев.

Как отмечают в свою очередь западные СМИ, а Австралии довольно медленно проходит кампания по вакцинации от коронавируса. Так, только 11% населения страны привиты от COVID-19. Несмотря на это до недавнего времени власти справлялись с контролем внутреннего распространения вируса.

Однако в середине июня в Австралии зафиксировали вспышку заболеваний штаммом "дельта". Это произошло после того, как члены иностранного летного экипажа заразили водителя в Сиднее. Затем вирус попал в Мельбурн – второй по величине город страны после Сиднея. Для локализации вспышки в городе ввели жесткие ограничения, которые должны были завершиться в ночь на 21 июля. Однако локдаун продлили как минимум до 30 июля. Как отмечают СМИ, маловероятно, что город выйдет из режима карантина в конце месяца. Во вторник в Сиднее сообщили о 78 новых заражениях COVID-19.

В Мельбурне со вторника на неопределенный период продлили режим карантина, призванный сдержать распространение коронавируса.

За время пандемии Австралия в целом избежала широкого распространения коронавирусной инфекции. Однако в последнее время суточный прирост заражений составляет там более 100. В стране выявили более 32 тыс. случаев заражения коронавирусом, 915 инфицированных скончались, а 29,7 тыс. переболели и вылечились.