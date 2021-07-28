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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:14Заразились
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Локдаун в Сиднее продлили на месяц

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Власти Сиднея в среду объявили, что локдаун в городе продлится еще четыре недели - из-за роста заболеваемости коронавирусом COVID-19 и низких темпов вакцинации, сообщает издание The Australian.

Изначально планировалось, что локдаун в штате будет длиться до 31 июля. Сейчас власти продлили его до 28 августа.

"По тому, как росло число случаев в последние дни, было вполне очевидно, что мы не сможем отменить локдаун тогда, когда мы планировали", - заявила премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян, комментируя ситуацию в Сиднее и прилегающих районах.

Власти объявили, что за последние сутки было выявлено 177 новых случаев заражения коронавирусом в Сиднее и его окрестностях.

Жесткий локдаун действует в самом Сиднее и его пригородах: они значатся как районы с высоким риском заражения COVID-19. Местные жители могут покидать район только по работе, если их профессия есть в списке, опубликованном правительством штата. Люди, которые живут одни, могут выбрать человека, который периодически сможет их навещать, но этот человек должен быть жителем того же района местного самоуправления.

Посещать магазины разрешено только в том случае, если они находятся менее чем в десяти километрах от дома.

Старшеклассники, которые проживают в районах с повышенным риском заражения, смогут вернуться с дистанционного обучения после вакцинации с 16 августа.

Жители Сиднея, застрявшие в изоляции без работы, будут получать материальную компенсацию.

За весь период пандемии в Австралии было зафиксировано более 33 тысяч случаев заражения коронавирусом и более 900 смертей от заболевания.

Затяжной локдаун в Сиднее

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Австралия Сидней коронавирус

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