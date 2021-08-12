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Human Rights Watch назвала обстрелы Израиля боевиками ХАМАС в мае военным преступлением

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Боевики палестинской группировки ХАМАС, контролирующей сектор Газа, в ходе 11-дневного конфликта с Израилем в мае 2021 года нарушили закон о запрещении неизбирательных атак и совершили военные преступления, сообщила в четверг в отчете международная правозащитная организация Human Rights Watch.

"Во время боев в мае палестинские вооруженные группировки грубо нарушили закон о запрещении неизбирательных атак, запустив тысячи неуправляемых ракет по израильским городам", - сказал исполняющий обязанности директора Human Rights Watch по Ближнему Востоку и Северной Африке Эрик Гольдштейн.

В отчете правозащитников отмечается, что "ракеты, выпущенные палестинскими боевиками, не надежны и не имеют систем наведения", поэтому наносить ими прицельные удары именно по военным объектам невозможно.

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"Запуск таких ракет для нападения на районы с мирными жителями является военным преступлением", - подчеркивается в нем.

Конфликт в мае

Обострение конфликта, который проанализировали правозащитники, началось 10 мая, когда боевики ХАМАС выпустили по Израилю несколько ракет в поддержку палестинцев Иерусалима. В течение следующих почти двух недель палестинцы выпустили по Израилю более 4,3 тыс. ракет, направляя их по Тель-Авиву, Иерусалиму и близлежащим к ним населенным пунктам. Согласно сообщениям израильской армии, порядка 20% палестинских ракет не достигли целей, разорвавшись на территории самого сектора Газа. Это привело к жертвам среди палестинского мирного населения в секторе. Большинство ракет из сектора Газа были перехвачены израильской системой ПРО "Железный купол", часть из них попала в пустынные районы Израиля. Однако в результате нескольких ударов погибли 12 мирных жителей в Израиле.

В минздраве сектора Газа заявили о гибели свыше 250 человек, среди которых не менее 67 детей и 39 женщин, ХАМАС подтвердил смерть 80 своих боевиков, однако в Минобороны Израиля заявили, что в ходе ответных атак по позициям ХАМАС ликвидировали больше боевиков. Также в Израиле заявили, что в ответ на ракетные обстрелы Армия обороны уничтожила около 1 тыс. объектов инфраструктуры и позиций группировки в секторе Газа.

Human Rights Watch неоднократно подвергалась критике со стороны Израиля, поскольку эта организация обвиняла Израиль в военных преступлениях и преследованиях палестинцев. Однако в этом отчете организация согласна и с самим Израилем, и с многими экспертами по правовым вопросам, которые заявляли, что неизбирательный ракетный обстрел из палестинских населенных пунктов по гражданским районам Израиля является нарушением международного права, отмечает американское агентство Associated Press.

Обострение конфликта между Израилем и Палестиной

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В последние несколько дней не прекращаются волнения палестинцев на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из квартала Шейх Джаррах. На фото: ракеты, выпущенные из Газы, летят в сторону Израиля.По меньшей мере 215 палестинцев получили в понедельник ранения в результате столкновений в районе мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Ранее власти решили ограничить доступ к Храмовой горе из-за того, что в этом году День Иерусалима совпадает со священным для мусульман месяцем Рамадан.Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В соцсетях также появились видеозаписи, на которых светошумовые гранаты попадают внутрь мечети Аль-Акса.Всплеск насилия отмечался в этом районе и ранее - в Рамадан, когда полиция блокировала доступ к популярному месту, где мусульмане традиционно собирались после дневного постаВпоследствии израильская полиция отменила ограничения, однако затем волнения палестинцев начались вновь на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе.Израильские военные в ночь на вторник нанесли удары по 130 целям в секторе Газа, в ответ на ракетные обстрелы из Газы, не прекращающиеся с вечера понедельника. На фото: Израильский воздушный удар по городу Газа.Ракеты были выпущены по квартире командующего батальоном ХАМАС в многоэтажном доме, по штаб-квартире военной разведки и военным комплексам ХАМАС, местам производства боеприпасов, а также по двум тоннелям, которые использовали боевикиВечером в понедельник истек срок ультиматума ХАМАС, потребовавшего от властей Израиля очистить от сил безопасности Храмовую гору и квартал Шейх Джаррах в Иерусалиме, а также освободить всех палестинцев, задержанных в ходе беспорядков в городеЖертвами израильских ракетных ударов стали 24 человека, 103 человека получили ранения. Таковы данные палестинского агентства WAFA.Израильские военные допустили сухопутную операцию против ХАМАС. Министр обороны Бенни Ганц уже одобрил призыв 5 тысяч резервистов в случае обострения ситуации вокруг сектора Газа.
В последние несколько дней не прекращаются волнения палестинцев на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из квартала Шейх Джаррах. На фото: ракеты, выпущенные из Газы, летят в сторону Израиля.
Human Rights Watch Израиль ХАМАС

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