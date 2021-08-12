Human Rights Watch назвала обстрелы Израиля боевиками ХАМАС в мае военным преступлением

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Боевики палестинской группировки ХАМАС, контролирующей сектор Газа, в ходе 11-дневного конфликта с Израилем в мае 2021 года нарушили закон о запрещении неизбирательных атак и совершили военные преступления, сообщила в четверг в отчете международная правозащитная организация Human Rights Watch.

"Во время боев в мае палестинские вооруженные группировки грубо нарушили закон о запрещении неизбирательных атак, запустив тысячи неуправляемых ракет по израильским городам", - сказал исполняющий обязанности директора Human Rights Watch по Ближнему Востоку и Северной Африке Эрик Гольдштейн.

В отчете правозащитников отмечается, что "ракеты, выпущенные палестинскими боевиками, не надежны и не имеют систем наведения", поэтому наносить ими прицельные удары именно по военным объектам невозможно.

"Запуск таких ракет для нападения на районы с мирными жителями является военным преступлением", - подчеркивается в нем.

Конфликт в мае

Обострение конфликта, который проанализировали правозащитники, началось 10 мая, когда боевики ХАМАС выпустили по Израилю несколько ракет в поддержку палестинцев Иерусалима. В течение следующих почти двух недель палестинцы выпустили по Израилю более 4,3 тыс. ракет, направляя их по Тель-Авиву, Иерусалиму и близлежащим к ним населенным пунктам. Согласно сообщениям израильской армии, порядка 20% палестинских ракет не достигли целей, разорвавшись на территории самого сектора Газа. Это привело к жертвам среди палестинского мирного населения в секторе. Большинство ракет из сектора Газа были перехвачены израильской системой ПРО "Железный купол", часть из них попала в пустынные районы Израиля. Однако в результате нескольких ударов погибли 12 мирных жителей в Израиле.

В минздраве сектора Газа заявили о гибели свыше 250 человек, среди которых не менее 67 детей и 39 женщин, ХАМАС подтвердил смерть 80 своих боевиков, однако в Минобороны Израиля заявили, что в ходе ответных атак по позициям ХАМАС ликвидировали больше боевиков. Также в Израиле заявили, что в ответ на ракетные обстрелы Армия обороны уничтожила около 1 тыс. объектов инфраструктуры и позиций группировки в секторе Газа.

Human Rights Watch неоднократно подвергалась критике со стороны Израиля, поскольку эта организация обвиняла Израиль в военных преступлениях и преследованиях палестинцев. Однако в этом отчете организация согласна и с самим Израилем, и с многими экспертами по правовым вопросам, которые заявляли, что неизбирательный ракетный обстрел из палестинских населенных пунктов по гражданским районам Израиля является нарушением международного права, отмечает американское агентство Associated Press.