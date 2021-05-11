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Израиль сообщил о продолжающихся 10 часов пусках ракет из сектора Газа

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Свыше 150 ракет запущено в сторону Израиля с территории сектора Газа в течение последних десяти часов, сообщила Армия обороны Израиля в твиттере.

"С шести часов вечера группы террористов в Газе запускают ракеты по гражданам Израиля. Без остановок. Сейчас четыре часа утра. Это десять часов ракетных обстрелов", - сказано в сообщении.

Израильские военные подчеркивают, что за этот период в сторону Израиля запущено более 150 ракет.

Накануне ХАМАС выдвинул ультиматум израильским властям, потребовав до 18:00 очистить от сил безопасности Храмовую гору и квартал Шейх Джаррах в Иерусалиме, а также освободить всех палестинцев, задержанных в ходе беспорядков в городе. В противном случае ХАМАС пригрозил Израилю атаками.

В последние дни в Иерусалиме проходят акции протеста палестинцев, начавшиеся из-за решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе. В понедельник на Храмовой горе в Иерусалиме вновь произошли столкновения между палестинцами и израильской полицией. По данным Палестинского общества Красного полумесяца, ранения получили сотни палестинцев.

В понедельник из сектора Газа по Израилю были выпущены десятки ракет. В ответ армия обороны Израиля нанесла авиаудары по анклаву, уничтожив не менее восьми боевиков ХАМАС. Ударам также подверглись ракетные установки. В свою очередь палестинские СМИ сообщили в результате этих ударов о гибели 20 человек, включая девять детей. Еще 65 человек ранены.

Израиль Иерусалим ХАМАС Сектор Газа

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