Израильские военные атаковали объекты движения ХАМАС в секторе Газа

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Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля нанесла удар по объектам движения ХАМАС в секторе Газа, сообщила армейская пресс-служба в твиттере.

"В ответ на непрерывные запуски шаров с взрывчаткой из Газы по Израилю мы нанесли удар по военному комплексу ХАМАС и ракетной пусковой установке", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что установка находилась в жилом районе, "что еще раз подчеркивает, какой опасности ХАМАС подвергает мирных палестинских жителей".

"Мы продолжим отвечать по мере необходимости на террористическую деятельность ХАМАС, исходящую из Газы", - подчеркнули израильские военные.

Как сообщают СМИ, к настоящему времени сообщений о возможных жертвах и ущербе не поступало.

Истребители ВВС Израиля 26 июля атаковали военную базу, на которой располагался ряд зданий, используемых членами ХАМАС, в ответ на воздушные шары с зажигательными устройствами.