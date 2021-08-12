Centerra Gold заявила о захвате рудника "Кумтор" в Киргизии

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Канадская компания Centerra Gold Inc. в отчете за второй квартал 2021 года отразила киргизский проект "Кумтор" как прекращенную деятельность. В Киргизии высокопоставленных чиновников обвиняют в коррупции в связи с этим проектом. 11 августа следствие инициировало разрыв договора с канадцами по месторождению.

В отчете Centerra Gold говорится, что компания признает убытки от "захвата рудника "Кумтор" и продолжающих действий властей Киргизии", поэтому в отчетных материалах приводятся только результаты работы рудников Маунт Миллиган и Оксют, а также молибденового бизнеса компании.

"Правительство Киргизии захватило контроль над рудником "Кумтор", основываясь на ложных и вводящих в заблуждение утверждениях. Пока компания остается полноправным владельцем "Кумтор голд компани". Это 100% наша дочерняя компания, но мы не можем эффективно контролировать ее деятельность или влиять на доходность месторождения Кумтор. Таким образом, во втором квартале мы прекратили признание активов и обязательств "Кумтор голд компани" в отчете о финансовом положении и отразили убыток от смены контроля в размере $926,4 млн в отчете о прибылях и убытках", - заявил президент и CEO Centerra Скотт Перри.

На другую деятельность Centerra ситуация с "Кумтором" не влияет, добавил он.

От имени компании он выразил готовность к сотрудничеству с киргизским правительством и конструктивному диалогу.

В активах компании остаются месторождения Маунт Миллиган (Канада) и Оксют (Турция). Первое принесло Centerra $73,6 млн, второе - $8,1 млн в отчетном квартале.

Кроме того, канадская компания обновила свой консолидированный прогноз на 2021 год и трехлетний прогноз, исключив из них Кумтор.

Кумтор - один из крупнейших иностранных инвестиционных проектов Киргизии, на долю которого приходилось почти 60% выручки Centerra Gold Inc. в 2020 году.

Канадская компания владела рудником и управляла им через дочернюю компанию "Кумтор Голд Компани" в соответствии с соглашением от 2009 года с правительством. В мае власти Киргизии предъявили компании финансовые претензии на сумму более $3 млрд за нарушение экологического законодательства и ввели на руднике внешнего управляющего в лице Тенгиза Болтурука.

Киргизия перевела шахту под свой контроль в конце мая, мотивируя свои действия экологическими опасениями и налоговыми претензиями. Centerra заявила, что такие претензии не имеют оснований и не имеют оправдания.

Centerra инициировала международный арбитраж, чтобы оспорить действия киргизского правительства, а "Кумтор Голд Компани" 31 мая подала заявление о банкротстве.

Власти Киргизии инициировали денонсацию соглашений по проекту "Кумтор", сообщил 11 августа Госкомитет национальной безопасности страны.

"С учетом установленных расследованием фактов коррупции при разработке золоторудного месторождения "Кумтор" и не отвечающим интересам народа Киргизии условий соглашений с канадскими инвесторами, следствием совместно с Генеральной прокуратурой республики инициирован процесс денонсации соглашений", - сообщили в ГКНБ.

По версии следствия, коррупция имела место "на протяжении всего периода сотрудничества с канадскими инвесторами в лице компаний Cameco и Centerra при заключении соглашений и различных дополнений, изменений и уточнений, связанных с работой рудника".

Недавно для дачи показаний по делу о коррупции вокруг "Кумтора" в Бишкек прилетал первый президент Киргизии Аскар Акаев, который также является фигурантом этого дела. До этого он не посещал Киргизию с 2005 года. Он объяснил, что вернулся добровольно и готов делиться информацией со следствием. После допроса в ГКНБ его отпустили и выпустили из страны.

Золотой рудник Кумтор находится в Иссык-Кульской области на севере Киргизии в 60 км от границы с Китаем на высоте более 4 тысяч метров.

Centerra Gold Inc. имеет активы в Северной Америке, Азии и других регионах. Крупнейшими активами являются Кумтор и рудник Mount Milligan в Канаде. Головной офис компании находится в Торонто. Киргизия через государственное ОАО "Кыргызалтын" владеет почти 26% акций Centerra Gold Inc.