Экс-президент Киргизии Акаев снова прилетел в Бишкек для дачи показаний

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Бывший президент Киргизии Аскар Акаев прилетел из Москвы в Бишкек для дачи повторных показаний по делу о коррупции при разработке золотого рудника Кумтор, сообщил "Интерфаксу" источник в его окружении.

Акаев покинул страну в 2005 году после смены власти. В Киргизии он был в розыске по делу "Кумтора". В 2010 году его лишили неприкосновенности.

2 августа 2021 года стало известно, что он добровольно прилетел в Бишкек для дачи показаний по этому же уголовному делу. Его допросили в Госкомитете нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии и отпустили. Неделю спустя Акаев вернулся в Москву.

В рамках дела "Кумтора" расследуется коррупция при заключении генерального соглашения по этому проекту в 1992 году, внесении в него изменений в 1994 году, а также при реструктуризации генерального соглашения с канадской компанией Cameco в 2003 году.

По данным Генпрокуратуры Киргизии, в период с 1992 по 2019 год отдельные должностные лица и руководство ОАО "Кыргызалтын", "создав противоправную и устойчивую связь" с представителями канадской компании Cameco, Centerra Gold Inc., а также ЗАО "Кумтор Оперейтинг Компани" и ЗАО "Кумтор Голд Компани", "в целях незаконного получения материальных и других благ заключали заведомо невыгодные для Киргизии соглашения по разработке золоторудного месторождения "Кумтор"".

По делу проходят несколько бывших высокопоставленных чиновников и политиков, в том числе два бывших премьер-министра Темир Сариев и Джоомарт Оторбаев.