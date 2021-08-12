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Великобритания направит в Афганистан военных для эвакуации подданных

Великобритания направит в Афганистан военных для эвакуации подданных
Фото: Matt Cardy/Getty Images

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Минобороны Великобритании на временной основе разместит войска в Афганистане для того, чтобы помочь подданным короны и дипломатам покинуть территорию страны, сообщает в четверг издание The Daily Telegraph.

По его данным, такое решение глава британского Минобороны Бен Уоллес принял в связи с ростом насилия и ухудшения ситуации в сфере безопасности в стране. Так, около 600 британских военных прибудут в Афганистан в ближайшие дни, чтобы обеспечить защиту и предоставить необходимую материально-техническую поддержку.

Как отмечает The Daily Telegraph, персонал в британском посольстве в Кабуле сократят до основного штата.

Британские войска также помогут ускорить программу по перемещению афганских переводчиков, которые работали с вооруженными силами Великобритании и сейчас сталкиваются с угрозой со стороны движения "Талибан" (запрещено в РФ).

Как сообщает в свою очередь издание The Guardian, Уоллес заявил, что Лондон занимается перемещением своего посольства в более безопасное место, ближе к центру столицы.

Ранее в четверг представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что США в следующие недели также снизят дипломатическое присутствие в Афганистане до базового уровня, и с целью обеспечения отъезда дипломатов временно перебросят в международный аэропорт Кабула дополнительные силы американских военных.

При этом он заверил, что посольство США в Кабуле остается открытым, а американская сторона продолжает вести дипломатические отношения с правительством Афганистана, оказывать консульские услуги, включая реализацию программы выдачи специальных иммиграционных виз, и борьбу с терроризмом. Прайс добавил, что Вашингтон продолжит наращивать усилия по вывозу из Афганистана жителей страны, сотрудничавших с американцами.

В связи с выводом международных вооруженных сил ситуация в Афганистане серьезно ухудшилась, талибы за короткий промежуток времени захватили столицы 12 афганских провинций и продолжают наступление.

Великобритания Афганистан

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