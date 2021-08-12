США вывезут часть дипломатов из Афганистана

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - США в следующие недели снизят дипломатическое присутствие в Афганистане до базового уровня, и с целью обеспечить отъезд дипломатов временно перебросят в международный аэропорт Кабула дополнительные силы американских военных, заявил в четверг представитель Госдепа США Нед Прайс.

"В свете того, как развивается ситуация в сфере безопасности, мы еще сильнее сокращаем присутствие гражданских лиц в Кабуле. Мы ожидаем в ближайшие недели сокращения дипломатического присутствия в Афганистане до базового уровня", - сказал он на брифинге.

"С целью содействовать этому министерство обороны США на временной основе разместит дополнительный персонал в Международном аэропорту (Кабула - ИФ) имени Хамида Карзая", - продолжил он.

По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин ранее в четверг обсуждали эту тему с президентом Афганистана Ашрафом Гани с целью улучшить координацию между сторонами в связи с отзывом части американских дипломатов.

При этом Прайс заверил, что посольство США в Кабуле остается открытым, а американская сторона продолжает вести дипломатические отношения с правительством Афганистана, оказывать консульские услуги, включая реализацию программы выдачи специальных иммиграционных виз, и бороться с терроризмом. Прайс добавил, что Вашингтон продолжит наращивать усилия по вывозу из Афганистана жителей страны, сотрудничавших с американцами.

Командование США привлечет около 4 тысяч военных, а также перебросит в Кувейт резервную группу пехоты с целью обеспечить безопасный вывоз американских дипломатов из Афганистана, заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

"На первом этапе (операции задействуют - ИФ) три батальона пехоты, которые в данный момент находятся в введении Центрального командования США. Их перебросят в Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая в течение следующих 24-48 часов", - сказал он на брифинге.

"Три батальона пехоты будут насчитывать примерно 3 тысячи человек, и они станут подкреплением для тех сил, которые находятся в Кабуле", - уточнил Кирби.

Он отметил, что два батальона относятся к Морской пехоте США, а один - к армии.

По его словам, на втором этапе привлекут совместную группу армии США и ВВС США в составе 1 тысячи человек, которая будет обеспечивать вывоз лиц со специальными иммиграционными визами для афганцев. На третьем этапе в Кувейт на следующей неделе перебросят пехотную бригадную тактическую группу на случай, если понадобится обеспечить дополнительную безопасность в аэропорту.

Кирби подчеркнул, что переброска войск носит временный характер и касается лишь обеспечения безопасного вывоза части американского дипломатического персонала из Афганистана.

В связи с выводом международных вооруженных сил ситуация в Афганистане серьезно ухудшилась, талибы (боевики запрещенной в России организации движение "Талибан") за короткий промежуток времени захватили столицы нескольких афганских провинций и продолжают наступление.

Ранее посольство США в Афганистане рекомендовало американским гражданам незамедлительно покинуть страну, используя возможности имеющихся коммерческих рейсов.