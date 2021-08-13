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Канада направит в Кабул спецназ для помощи при эвакуации посольства

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Правительство Канады направит в Кабул подразделение спецназа, который будет обеспечивать безопасность сотрудников канадского посольства в процессе его эвакуации и до закрытия, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на информированный источник.

Ранее о направлении в Кабул 3 тысячи военных для обеспечения безопасной эвакуации части своего посольства сообщил Вашингтон, около 600 военных с той же целью направляет Лондон.

Как сообщил американский госдепартамент, в телефонной беседе с президентом Афганистана Ашрафом Гани американские госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин заверили, что в условиях наступления движения "Талибан" (запрещено в РФ) США продолжают оказывать помощь афганскому правительству.

При этом Блинкен "подтвердил, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены поддержке политического урегулирования конфликта".

С призывом к политическому урегулированию конфликта к сторонам афганского конфликта обратился также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

В то же время, лидеры афганского движения "Талибан" заявили, что не намерены вести переговоры с властями Афганистана до тех пор, пока на посту президента страны находится Гани, сообщил ранее премьер-министр Пакистана Имран Хан.

"Условие таково: пока (пост президента Афганистана) занимает Ашраф Гани, мы (талибы) не собираемся вести диалог с афганским правительством", - привел Хан слова лидеров "Талибана".

По его словам, урегулировать конфликт политическим путем сейчас крайне сложно.

По данным СМИ, боевики "Талибан" продолжают активное наступление. Агентство Associated Press сообщило, что в четверг талибы захватили второй и третий по величине после Кабула города Афганистана - Кандагар и Герат. Под контролем "Талибан" в настоящее время 12 из 34 провинциальных столиц Афганистана.

Канада Афганистан

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