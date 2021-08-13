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Самолеты Минобороны РФ доставят на Кубу более 80 т гуманитарной помощи

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Самолеты Минобороны России, вылетевшие с подмосковного аэродрома Чкаловский, доставят на Кубу более 80 тонн гуманитарной помощи, сообщает военное ведомство.

"Самолеты военно-транспортной авиации доставят на Кубу продовольствие, медицинское оборудование и изделия, а также лекарственные препараты. Всего более 80 тонн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что доставка гумпомощи осуществляется по поручению президента РФ Владимира Путина.

В июле текущего года Минобороны РФ уже отправляло на Кубу два транспортных самолета Ан-124 "Руслан" с более чем 88 тоннами гуманитарной помощи, в том числе свыше 1 млн медицинских масок.

Минобороны РФ Куба

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