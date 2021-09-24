Глава МИД Кубы выразил благодарность за предоставленную РФ гумпомощь

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел РФ и Кубы Сергей Лавров и Бруно Родригес Паррилья в ходе встречи на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обсудили перспективы сотрудничества двух стран, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Состоялся обмен мнениями по актуальным аспектам развития двустороннего стратегического партнерства, в том числе в торгово-экономической сфере. Подчеркнут обоюдный настрой на углубление сотрудничества по приоритетным направлениям взаимодействия", - говорится в сообщении МИД РФ.

Отмечается также, что в ходе встречи Родригес выразил благодарность российской стороне за поставки на Кубу гуманитарной помощи, "акцентировав, что это является истинным проявлением традиционных дружественных отношений между двумя странами".

"Главы внешнеполитических ведомств отметили принципиальное неприятие практики применения противоречащих нормам международного права односторонних санкций, высказались в поддержку основополагающих целей и принципов Устава ООН. Подтвердили солидарную позицию о необходимости незамедлительной отмены торгово-экономической и финансовой блокады острова со стороны США", - сообщает МИД РФ.

Ранее сообщалось, что Россия доставила на Кубу свыше 160 тонн гуманитарной помощи, в том числе продовольствие, медицинское оборудование и лекарственные препараты.