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Минобороны РФ направило на Кубу два самолета с гумпомощью

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ отправило на Кубу два транспортных самолета с гуманитарной помощью, сообщили в военном ведомстве в субботу.

"Два самолета Ан-124 "Руслан" Минобороны России вылетели с подмосковного аэродрома "Чкаловский" в пункт назначения. Самолеты военно-транспортной авиации доставят на Кубу продовольствие, индивидуальные средства защиты и более 1 млн медицинских масок. Всего более 88 тонн", - говорится в сообщении.

Доставка помощи Кубе осуществляется по поручению президента РФ Владимира Путина, заявили в Минобороны.

Ан-124 "Руслан" - самый крупный и грузоподъемный самолет в мире.

Власти Кубы выявили за сутки 7 784 случая заражения коронавирусом COVID-19, что стало новым антирекордом для этой страны, сообщило 23 июля агентство EFE.

Ранее в июле поступали сообщения СМИ о масштабных акциях протеста на Кубе. Отмечалось, что одной из причин недовольства властями была как раз неэффективная, по мнению демонстрантов, стратегия властей по борьбе против COVID-19.

Хроника коронавируса. Июль.

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В Афинах прошла акция протеста против обязательной вакцинации21 июля. За 2 дня до начала Олимпиады в Токио максимальные за полгода показатели заражений коронавирусом. За сутки в столице Японии выявили 1 832 случая COVID-19. 20 июля. На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 19 391 845 заболевших, умерло 542 756 человек. На фото: бездомный в Рио-де-Жанейро.19 июля. Британский дизайнер Том Сильвервуд представил платье из более чем 1500 защитных масок в день снятия коронавирусных ограничений в стране.16 июля. Онлайн-церемония вручения дипломов прошла в городе Тагиг (Филиппины).14 июля. В метро Парижа вернулись музыканты, которым было запрещено выступать более года назад из-за пандемии коронавируса.13 июля. Акция с напоминанием о необходимости ношения защитных масок в Джакарте.11 июля. Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 186,8 млн человек. На фото: жители Пекина во время дождя.9 июля. Инсталляции британского ландшафтного художника Стива Мессама в Северном Йоркшире.8 июля. В Нью-Йорке прошел парад в честь медиков.7 июля. Власти юго-западной китайкой провинции Юньнань ввели жесткие карантинные меры в городе Жуйли в связи с быстрым ростом внутренних случаев заражения коронавирусом.6 июля. Число случаев заболевания COVID-19 продолжает расти в штате Ракхайн в Мьянме. На фото: добровольцы распыляют дезинфицирующее средство на грузовые суда.5 июля. В Малайзии объявлены строгие ограничения на передвижение и введен комендантский час из-за роста заболеваемости коронавирусом.5 июля. Всемирная фольклориада проходит в Башкортостане.4 июля. В Турции отменили часть введенных из-за COVID-19 ограничений.4 июля. Ситуация с COVID-19 осложнилась в Москве в июне. Суточная заболеваемость вернулась сначала к значениям января 2021 года, затем - декабря 2020 года.3 июля. В Колумбии в сельской местности для вакцинации пожилых и маломобильных граждан привлекают специальные бригады.2 июля. Индонезия переживает третью волну COVID-19.2 июля. В Буэнос-Айресе водители такси стали перевозить пациентов с COVID-19 и медицинский персонал.1 июля. В Индии число умерших от последствий заражения вирусом превысило 400 тысяч.
В Афинах прошла акция протеста против обязательной вакцинации
Куба Минобороны РФ Ан-124

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