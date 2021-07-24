Минобороны РФ направило на Кубу два самолета с гумпомощью

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ отправило на Кубу два транспортных самолета с гуманитарной помощью, сообщили в военном ведомстве в субботу.

"Два самолета Ан-124 "Руслан" Минобороны России вылетели с подмосковного аэродрома "Чкаловский" в пункт назначения. Самолеты военно-транспортной авиации доставят на Кубу продовольствие, индивидуальные средства защиты и более 1 млн медицинских масок. Всего более 88 тонн", - говорится в сообщении.

Доставка помощи Кубе осуществляется по поручению президента РФ Владимира Путина, заявили в Минобороны.

Ан-124 "Руслан" - самый крупный и грузоподъемный самолет в мире.

Власти Кубы выявили за сутки 7 784 случая заражения коронавирусом COVID-19, что стало новым антирекордом для этой страны, сообщило 23 июля агентство EFE.

Ранее в июле поступали сообщения СМИ о масштабных акциях протеста на Кубе. Отмечалось, что одной из причин недовольства властями была как раз неэффективная, по мнению демонстрантов, стратегия властей по борьбе против COVID-19.