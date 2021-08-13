Шойгу отметил слаженность действий на российско-китайских учениях

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу высоко оценил совместные действия российских и китайских военнослужащих в ходе совместных учений "Сибу/Взаимодействие-2021", активная фаза которых прошла в пятницу на полигоне Цинтунся в КНР.

Шойгу отметил слаженность действий и высокий профессионализм участников манёвров и наградил отличившихся военнослужащих. Он добавил, что учения "Сибу/Взаимодействие-2021" не были направлены против третьих стран.

В ходе активной части манёвров, которые завершились в пятницу, военнослужащие России и Китая организовали совместную разведку, поиск и обнаружение условного противника, провели наземно-воздушную антитеррористическую операцию с десантированием и захватом опорных пунктов "террористов" для создания благоприятных условий для проведения совместного наступления.

Также было отработано материально-техническое обеспечение войск, выполнение огневых задач с привлечением авиации и беспилотных летательных аппаратов.

Общая численность войск (сил), принимавших участие в начавшихся 9 августа совместных манёврах, - более 10 тыс. человек. Были задействованы 200 единиц бронетехники, 90 артиллерийских орудий, свыше 100 самолётов и вертолётов, привлечены подразделения Сухопутных войск и ВВС Национально-освободительной армии Китая (НОАК). С российской стороны привлекались мотострелковые подразделения одного из объединений Восточного военного округа, самолёты Су-30СМ армии ВВС и ПВО ВВО, офицеры органов управления.

Учения проводились в соответствии с ранее достигнутыми договорённостями между военными ведомствами РФ и КНР. Задачи манёвров - демонстрация решимости и способности развития российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, наращивание уровня военного сотрудничества и дружбы между вооружёнными силами двух стран.