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Россия и Китай завершили учение в Японском море

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Россия и Китай завершили совместное военно-морское учение "Морское взаимодействие", которое проходило в Японском море, сообщили в Минобороны РФ.

Военные моряки России и Китая выполнили более 20 боевых упражнений.

"В Японском море завершилось 3-х дневное совместное учение ВМФ Российской Федерации и ВМС Китайской Народной Республики "Морское взаимодействие-2021", - сообщили в министерском департаменте информации.

"На завершающем этапе учения "Морское взаимодействие-2021" корабли ВМФ России и ВМС НОАК при поддержке самолетов противолодочной авиации осуществили совместный поиск и блокирование подводной лодки условного противника в назначенном районе", - отмечается в сообщении.

В ходе учения стороны также отработали задачи по противоминной обороне, артиллерийским стрельбам и противодействию авиации.

Учение проводилось в Японском море в период с 14 по 17 октября. ВМФ России на нём был представлен боевыми кораблями и судами обеспечения Тихоокеанского флота: большим противолодочным кораблём "Адмирал Пантелеев", корветами проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Громкий", двумя базовыми тральщиками, подводной лодкой проекта 877 "Усть-Большерецк", а также ракетным катером и спасательным буксиром.

От Китая были задействованы эсминцы "Кунь Мин" и "Нань Чан", корветы "Бинь Чжоу" и "Лю Чжоу", а также дизельная подводная лодка, корабль комплексного снабжения и спасательное судно.

Учение "Морское взаимодействие" проводится с 2012 года.

Россия Китай Морское взаимодействие-2021

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