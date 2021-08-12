Шойгу прибыл на учения в Китай

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг прибыл в КНР с рабочим визитом для наблюдения за активной фазой российско-китайских учений "Сибу/Взаимодействие-2021".

Также в рамках визита состоится встреча Шойгу с министром обороны КНР Вэй Фэнхэ.

По данным российского военного ведомства, "основными темами предстоящих переговоров станут вопросы двустороннего военного сотрудничества, в том числе практического взаимодействия вооруженных сил двух стран".

Учения "Сибу/Взаимодействие-2021" проходят на полигоне Цинтунся Нинся-Хуэйского автономного района Китая и продлятся до 13 августа. Россия направила для участия в маневрах несколько многоцелевых истребителей Су-30СМ.

Ранее пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) сообщила, что в российско-китайских маневрах примут участие около 13 тысяч военнослужащих и почти 500 единиц вооружения и техники.

ВВО сообщал, что Россия направила на учение военнослужащих отряда оперативно-тактической авиации, личный состав мотострелкового соединения из Забайкальского края, его аппарат управления. Китай на учении будет представлен сухопутными войсками и ВВС. В ходе учения российские военные используют бронетехнику китайской армии.

"Военные двух стран осуществили развертывание сил совместной группировки в заданном районе, организовали ведение разведки с целью выявления укрепленных пунктов условного противника, а также отработали отдельные эпизоды активной части учения, которая включает, в том числе, и проведение наземно-воздушной антитеррористической операции", - сообщила пресс-служба ВВО 11 августа.

В четверг ВВО сообщил, что российская и китайская боевая авиация на учении нанесла бомбовый удар по условному противнику.