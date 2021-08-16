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В Киргизии арестовали напавшего на русскоязычную продавщицу

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Суд в Киргизии на месяц водворил в следственный изолятор гражданина страны, напавшего на русскоговорящую продавщицу в одном из центров развлечений в Бишкеке. Об этом сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе Октябрьского районного суда столицы.

"Суд признал задержание законным и обоснованным и удовлетворил ходатайство следователя. Али Алимбаев заключен под стражу на один месяц - до 12 сентября", - сказал представитель пресс-службы.

9 августа Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии объявил официальное предостережение гражданину страны, потребовавшему от русскоговорящей продавщицы в Бишкеке обслуживания на киргизском языке.

В спецслужбе пояснили, что в социальных сетях появилось видео произошедшего конфликта в детском центре развлечений "MagicCity" в Бишкеке между посетителем Алимбаевым и сотрудницей данного центра Углевой, где Алимбаев в состоянии алкогольного опьянения агрессивно требовал от Углевой обслуживания на киргизском языке.

"Алимбаев кинул в сторону Углевой настольный калькулятор, упрекая за незнание государственного языка", - отметили в пресс-службе ГКНБ.

По данным правоохранительных органов, данный факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков по статье 266 "Хулиганство" Уголовного кодекса Киргизии, пострадавшей была назначена судебно-медицинская экспертиза.

12 августа 29-летний Алимбаев был доставлен в следственную службу УВД Октябрьского района Бишкека и помещен в изолятор временного содержания на 48 часов.

Киргизия Бишкек

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