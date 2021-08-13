Неполадки корабля Starliner вероятно связаны с коррозией клапанов

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Неполадки, ставшие причиной переноса пуска корабля Starliner к Международной космической станции (МКС) вероятно вызваны коррозией клапанов, возникшей из-за протекания окислителя, сообщил представитель компании Boeing во время брифинга.

"Окислитель проник в клапан, когда окислитель взаимодействует с влагой, эта влага на клапане, мы думаем, их взаимодействие вызвало коррозию, заблокировав клапаны", - сказал он.

В ходе брифинга представители компании также сообщили, что не верят в версию с попаданием влаги во время дождя 3 августа перед предполагаемым запуском, однако не отрицают, что высокая влажность воздуха могла послужить одной из причин коррозии.

Согласно официальному заявлению Boeing, компания обнаружила проблемы с 13 клапанами подачи окислителя в двигатели Starliner.

На данный момент специалисты посредством проведения тепловых и электрических процедур смогли восстановить работу девяти из них.

Boeing ведет совместное расследование с NASA и компанией-производителем жидкостных ракетных двигателей Aerojet Rocketdyne.