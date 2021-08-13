Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 23:08Заразились
на 13.08В России 6 557 068+22 277В мире 205 414 138+684 874

Неполадки корабля Starliner вероятно связаны с коррозией клапанов

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Неполадки, ставшие причиной переноса пуска корабля Starliner к Международной космической станции (МКС) вероятно вызваны коррозией клапанов, возникшей из-за протекания окислителя, сообщил представитель компании Boeing во время брифинга.

В миреBoeing вернет корабль Starliner в сборочный цех для устранения неполадокЧитать подробнее

"Окислитель проник в клапан, когда окислитель взаимодействует с влагой, эта влага на клапане, мы думаем, их взаимодействие вызвало коррозию, заблокировав клапаны", - сказал он.

В ходе брифинга представители компании также сообщили, что не верят в версию с попаданием влаги во время дождя 3 августа перед предполагаемым запуском, однако не отрицают, что высокая влажность воздуха могла послужить одной из причин коррозии.

Согласно официальному заявлению Boeing, компания обнаружила проблемы с 13 клапанами подачи окислителя в двигатели Starliner.

На данный момент специалисты посредством проведения тепловых и электрических процедур смогли восстановить работу девяти из них.

Boeing ведет совместное расследование с NASA и компанией-производителем жидкостных ракетных двигателей Aerojet Rocketdyne.

США Boeing Starliner МКС NASA

Новости по теме

Новости

Июль 2021 года стал самым жарким месяцем в мировой истории

Июль 2021 года стал самым жарким месяцем в мировой истории

Посольство Великобритании призвало Москву продлить рабочую визу журналистке BBC

НАСА не поверило в версию об астронавте, просверлившем дыру в "Союзе"

НАСА не поверило в версию об астронавте, просверлившем дыру в "Союзе"

Что произошло за день: пятница, 13 августа

США начали готовить эвакуацию дипперсонала из Кабула

США начали готовить эвакуацию дипперсонала из Кабула
Пандемия коронавируса

Китай закрыл терминал третьего в мире по грузообороту порта из-за COVID-19

Талибы осадили столицу провинции Пактика в Афганистане

Талибы захватили столицу провинции в 50 км от Кабула

Уходящая с поста канцлера Меркель посетит РФ 20 августа

Уходящая с поста канцлера Меркель посетит РФ 20 августа

Талибы захватили столицу провинции Забуль

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');