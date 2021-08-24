Поставленных в США двигателей РД-180 достаточно для завершения испытаний Starliner

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Запаса российских двигателей РД-180, поставленных в США, достаточно для завершения испытаний пилотируемого корабля Starliner, сообщил "Интерфаксу" глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Starliner выводится на ракете Атлас-5, первая ступень которой работает на РД-180. Количество двигателей, закупленных американской стороной, достаточно для проведения испытаний, а также для использования под автоматическую нагрузку", - сказал Рогозин, отвечая на вопрос о том, не обратилась ли американская с запросом на дополнительные поставки двигателей.

Ранее сообщалось о переносе пуска пилотируемого корабля Starliner к МКС из-за проблем с клапанами.

В рамках контракта с НАСА корпорация Boeing получила более $5 млрд на разработку, создание и осуществление миссий корабля Starliner по доставке астронавтов на МКС и возвращению их на Землю. Он предназначен для экипажа в составе до семи человек.

Другая американская компания - SpaceX по сходному контракту с НАСА получила $3,1 млрд для разработки своего космического корабля Crew Dragon, который уже совершил ряд пилотируемых полетов на МКС.

Ракеты Atlas-5 используют российский двигатель РД-180, разработанный НПО "Энергомаш". Всего, как сообщили в "Роскосмосе" в США поставлено 122 двигателя.