Starliner из-за неполадок увезли со стартовой площадки в сборочный цех

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Перспективный космический корабль CST-100 Starliner из-за выявленных перед запуском неполадок увезен со стартовой площадки в цех вертикальной сборки, сообщила компания-разработчик Boeing.

"Starliner отправлен в цех вертикальной сборки для дальнейшей инспекции", - говорится в сообщении. Запуск корабля откладывается на неопределенный срок.

Корабль Starliner корпорации Boeing должен был во вторник, 3 августа, в рамках второго тестового полета в беспилотном режиме стартовать к Международной космической станции (МКС), однако из-за технических проблем за три часа до старта запуск был отложен.

"Во время подготовки к запуску беспилотного корабля CST-100 Starliner инженеры компании Boeing, отвечающие за его исправность и состояние, обнаружили неожиданные показания положения клапана в двигательной установке", - сообщила компания-разработчик.

Первоначально запуск корабля в беспилотном режиме с тяжелой ракетой-носителем Atlas 5 компании United Launch Alliance намечался на 30 июля. Его перенесли на 3 августа из-за инцидента после стыковки к МКС российского модуля "Наука": тогда двигатели модуля внезапно включились, и станцию развернуло на 45 градусов.

Корабль CST-100 Starliner корпорации Boeing разрабатывается для будущих полетов американских астронавтов на орбиту.

В ходе первого тестового полета корабля, который был проведен 20 декабря 2019 года, ему не удалось состыковаться с МКС.

Ракета успешно вывела непилотируемый корабль на суборбитальную траекторию. Однако после этого на нем возникла проблема, связанная со сбоем в системе расчета времени работы двигателей, в результате которой Starliner вышел на нештатную, более низкую орбиту. Корабль перерасходовал топливо, и стыковка с МКС стала невозможной.

Он совершил успешную мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Это была первая посадка американской спускаемой капсулы на сушу. Все предыдущие американские аппараты приводнялись в океане.

За время, прошедшее после первого испытательного полета, Boeing и NASA внесли около 80 корректирующих изменений в системы корабля перед проведением второго тестового испытания. Если полет пройдет успешно, то NASA может сертифицировать Starliner для осуществления первого тестового полета с астронавтами на борту.

В рамках контракта с NASA корпорация Boeing получила более $5 млрд на разработку, производство корабля Starliner, а также осуществление его миссий по доставке астронавтов на МКС и возвращению их на Землю. Он предназначен для экипажа в составе до семи человек.

Другая американская компания - SpaceX - по сходному контракту с NASA получила $3,1 млрд для разработки своего космического корабля Crew Dragon, который уже совершил несколько пилотируемых полетов на МКС.