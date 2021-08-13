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Талибы пообещали не подвергать опасности иностранных дипломатов

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Афганские талибы (движение "Талибан" запрещено в России) пообещали, что не будут атаковать дипломатические объекты, сообщил в эфире телеканала MSNBC представитель госдепа США Нед Прайс.

"Талибы сами сказали, что у них нет намерения атаковывать дипломатические представительства", - сказал Прайс.

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При этом он отметил: "Мы не собираемся верить всему, что говорят талибы. Мы посмотрим, что они будут делать, именно поэтому сейчас мы предпринимаем меры по перемещению части нашего гражданского персонала для того, чтобы избавить людей от возможного вреда", - добавил он.

Накануне CNN со ссылкой на собственные осведомленные источники сообщило, что США из-за ухудшения ситуации с обеспечением безопасности рассматривают возможность перемещения своего посольского корпуса в аэропорт Кабула. По их словам, не исключено и дальнейшее сокращение штата в посольстве США в Афганистане. Собеседники CNN отметили, что оценка всех мер происходит в режиме реального времени, поскольку ситуация меняется крайне быстро.

Между тем, представитель администрации США сообщил телеканалу CBS о направлении дополнительных воинских подразделений в аэропорт имени Хамида Карзая в Кабуле для того, чтобы оказать содействие эвакуации персонала посольства на фоне установления контроля талибов над значительными территориями в Афганистане.

Ранее, в пятницу, генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что обстановка в Афганистане выходит из-под контроля. Он подчеркнул, что захват власти военным путем в Афганистане приведет лишь к продолжению гражданской войны, и призвал движение "Талибан" (запрещено в РФ) немедленно прекратить наступление, а стороны конфликта урегулировать кризис путем переговоров.

Афганистан США Нед Прайс Талибан

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