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Байден обсудил ситуацию в Афганистане с Блинкеном, Остином и Салливаном

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден обсудил с госсекретарем Энтони Блинкеном, министром обороны Ллойдом Остином и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном вопросы, связанные с эвакуацией из Афганистана, сообщил Белый дом.

"Сегодня (в пятницу по восточному времени США - ИФ) президент Байден обсудил с госсекретарем Блинкеном, министром обороны Остином и советником по национальной безопасности Салливаном вопросы, касающиеся продолжающихся усилий по обеспечению безопасной эвакуации гражданских лиц из Афганистана", - говорится в сообщении в твиттере американской администрации.

Подробности беседы не приводятся.

В миреОсновную часть группы в 3 тыс. военных США перебросят в Кабул до конца неделиЧитать подробнее

Ранее сообщалось, что США приняли решение об эвакуации части посольства США в Афганистане и сотрудничавших с американскими представителями афганцев.

Ситуация в Афганистане обостряется по мере наступления боевиков движения "Талибан" (запрещено в РФ как террористическая организация) на фоне вывода из страны войск США и стран НАТО. По поступающим сообщениям, талибы уже захватили ряд ключевых афганских городов и продолжают продвигаться в направлении Кабула. Для обеспечения безопасности при вывозе гражданского персонала из столицы страны США направляют для охраны кабульского аэропорта три батальона своих военных численностью около 3 тыс. человек. Они прибудут в дополнение к 650 американским военным, которые уже находятся в Кабуле. Представитель Пентагона Джон Кирби сообщил накануне, что часть из них уже прибыла в афганскую столицу, остальные должны прибыть до конца текущей недели.

"Некоторая часть одного из пехотных батальонов морских пехотинцев уже там, в Кабуле... остальные войска будут прибывать в течение следующей пары дней. Как я ожидаю, к концу выходных основная часть 3 тыс., о которых мы говорили, будет на месте", - сказал он на брифинге.

Он отметил, что в Вашингтоне обеспокоены темпами наступления талибов, однако считают, что пока непосредственной угрозы захвата ими Кабула нет, хотя талибы пытаются изолировать столицу.

Джо Байден США Талибан Кабул Афганистан Белый дом

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