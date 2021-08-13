Минобороны Армении сообщило об обстреле со стороны ВС Азербайджана

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Азербайджана обстреляли позиции армянской армии на участке Гегаркуникской области на востоке Армении, сообщает в пятницу Минобороны Армении.

"13 августа с 22:00 до 22:40 ВС Азербайджана открыли огонь из оружия различного калибра в направлении армянских позиций в Гегаркуникской области. С армянской стороны пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 23:00 обстановка на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило об обстрелах со стороны Армении позиций азербайджанских военных в направлении Кяльбаджарского и Гедабекского районов Азербайджана.