Алиев заявил, что Азербайджан выполнил историческую миссию в Карабахе

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Азербайджану не нужна новая война с Арменией, заявил президент страны Ильхам Алиев.

"Мы свою историческую миссию выполнили (освободили земли в Карабахе - ИФ). Нам не нужна новая война", - сказал Алиев в интервью турецкому телеканалу CNN Turk.

По его словам, в то же время Азербайджан видит, что Армения перебрасывает военных в Карабах на территории, которые в настоящее время находятся под временным контролем российских миротворцев. "Мы несколько раз поднимали этот вопрос, но безрезультатно. Поэтому несколько дней назад наше Минобороны выступило с соответствующим заявлением. Если Армения готовится к войне, то мы это предотвратим", - сказал Алиев.