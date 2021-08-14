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Республиканцы призвали Байдена нанести авиаудары по силам талибов

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Лидер сенатского меньшинства Митч Макконнелл и другие деятели республиканской партии призвали в пятницу президента Байдена нанести авиаудары по боевикам движения Талибан (запрещено в РФ), передает Fox News.

В миреОсновную часть группы в 3 тыс. военных США перебросят в Кабул до конца неделиЧитать подробнее

Макконнелл и другие деятели Республиканской партии обвинили администрацию Байдена в срыве запланированного вывода американских войск из Афганистана в последние дни. В своем заявлении сенатор США от штата Кентукки назвал ситуацию в Афганистане "катастрофой", которая вызвала гуманитарный кризис. В заявлении Макконнелла говорится, что "еще не поздно помешать талибам захватить Кабул".

"Администрация должна действовать быстро, чтобы отбить наступление талибов авиаударами, оказать критическую поддержку афганским национальным силам обороны и безопасности, защищающим столицу, и предотвратить, казалось бы, неизбежное падение города", - добавил он.

В пятницу сообщалось, что США начали готовить эвакуацию дипперсонала из Кабула. Основная часть трехтысячной группы американских военных, которая обеспечит эвакуацию сотрудников посольства США в Афганистане, должна прибыть в Кабул до конца этой недели. Посольство США в Кабуле приказало работникам уничтожить секретные материалы. Пентагон заявил в пятницу, что американские войска, которым было приказано вернуться в Афганистан для помощи в выводе войск, начали прибывать.

США Афганистан Митч Макконнелл Талибан

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