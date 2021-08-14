Полиция сообщила о столкновениях с националистами у офиса президента Украины

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Столкновения сотрудников правоохранительных органов с участниками акции протеста произошли на Банковой улице, где расположен Офис президента Украины, написал в своем фейсбуке директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

По его словам, участники акций протеста не захотели пройти проверку перед допуском к офису президента и спровоцировали столкновения с силами правопорядка.

"МВД Украины отмечает: каждый, кто пройдет проверку на отсутствие опасных предметов, будет свободно пропущен на площадь перед ОПУ", - подчеркнул Шевченко.

Со своей стороны, телеканал "Наш" сообщил, что у офиса президента Украины, где проходит акция протеста партии "Национальный корпус", произошел взрыв, ранен полицейский. Видеокадры того, как человеку в жилете с надписью "полиция" оказывают помощь, опубликована в телеграм-канале "Нашего".