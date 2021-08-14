Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:29Заразились
на 14.08В России 6 579 212+22 144В мире 206 254 543+840 405

Полиция сообщила о столкновениях с националистами у офиса президента Украины

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Столкновения сотрудников правоохранительных органов с участниками акции протеста произошли на Банковой улице, где расположен Офис президента Украины, написал в своем фейсбуке директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

По его словам, участники акций протеста не захотели пройти проверку перед допуском к офису президента и спровоцировали столкновения с силами правопорядка.

"МВД Украины отмечает: каждый, кто пройдет проверку на отсутствие опасных предметов, будет свободно пропущен на площадь перед ОПУ", - подчеркнул Шевченко.

Со своей стороны, телеканал "Наш" сообщил, что у офиса президента Украины, где проходит акция протеста партии "Национальный корпус", произошел взрыв, ранен полицейский. Видеокадры того, как человеку в жилете с надписью "полиция" оказывают помощь, опубликована в телеграм-канале "Нашего".

Украина Киев

Новости

Пятеро россиян погибли в крушении пожарного самолета в Турции

В Турции разбился арендованный у России пожарный самолет Бе-200

Несколько силовиков пострадали в стычке с националистами в Киеве

Президент Афганистана выступил с обращением и обещал остановить насилие

Президент Афганистана выступил с обращением и обещал остановить насилие

Талибы захватили радиостанцию в Кандагаре

Талибы захватили радиостанцию в Кандагаре

Что случилось этой ночью: суббота, 14 августа

Пентагон готовится к эвакуации всего состава посольства США в Кабуле

Более 2 тысяч талибов пытались захватить центр провинции Фарьяб

Более 2 тысяч талибов пытались захватить центр провинции Фарьяб

США поддержали Литву в ситуации, сложившейся в отношениях Вильнюса с Пекином

США поддержали Литву в ситуации, сложившейся в отношениях Вильнюса с Пекином

Антонов заявил, что РФ отвергает домыслы о ее попытках повлиять на ситуацию в США

Антонов заявил, что РФ отвергает домыслы о ее попытках повлиять на ситуацию в США
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');