Несколько силовиков пострадали в стычке с националистами в Киеве

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Восемь сотрудников правоохранительных органов пострадали в субботу во время обеспечения правопорядка на Банковой улице у офиса президента Украины, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.

Беспорядки произошли с участием активистов организации "Национальный корпус".

В свою очередь директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко сообщил, что семеро полицейских получили ожоги глаз, несколько нацгвардейцев травмированы.

"Участники акций протеста на Банковой не подчинились законному требованию полиции пройти проверку на содержание опасных предметов перед допуском к офису президента Украины и спровоцировали столкновения с силами правопорядка, используя слезоточивый газ, шины и другие предметы. Полиция и нацгвардия были вынуждены применить полицейские меры принуждения, в том числе, с применением спецсредств. В результате столкновения 7 полицейских получили ожоги глаз, несколько нацгвардийцев получили травмы", - написал Шевченко в фейсбуке.

Национальная полиция сообщила об открытии уголовного производства в связи с умышленным нанесением телесных повреждений сотрудникам правоохранительных органов.

Между тем участники акции протеста пришли к дому в Киеве, где ранее жил президент Украины Владимир Зеленский.

Как передал корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", движение на улице не перекрывалось, кроме въезда в дом. Участников акции не более 100 человек. Под домом в присутствии сотрудников правоохранительных органов протестующие жгут файеры. Местность задымлена.

Против чего протестуют

"Национальный корпус" заявил о проведении акции с требованием отказаться от имплементации так называемой "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство и возобновления подачи воды в Крым. Организация попутно обвинила президента Зеленского в репрессиях против "азовского движения", сочтя их политическим преследованием.

Партия потребовала "публично отказаться от договоренностей, которые предают национальные интересы нашего государства: от имплементации "формулы Штайнмайера", то есть проведения выборов под дулами автоматов и легализации власти боевиков, и от любой возможности подачи воды в Крым, пока он не будет деоккупирован".