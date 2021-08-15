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В Узбекистане заявили о разрядке ситуации на границе с Афганистаном

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - На границе Узбекистана и Афганистана, где накануне группа из более 80 военнослужащих ВС Афганистана пересекла линию госграницы и была задержана, отмечается разрядка ситуации, заявили в МИД Узбекистана.

По информации ведомства, основная часть граждан Афганистана, скопившихся на афганской части моста, самостоятельно покинула его и прилегающую к нему территорию.

"Это стало возможным в результате принятых активных политико-дипломатических мер, а также проведенной разъяснительной работы", - отмели в МИД.

Ранее сообщалось, что 14 августа 84 военнослужащих ВС Афганистана пересекли линию госграницы и были задержаны пограничными нарядами ПВ СГБ, при этом нарушители границы сопротивления не оказывали и обратились с просьбой о помощи, в том числе медицинской.

Также сообщалось, что на афганской части моста "Термез-Хайротон" отмечено скопление военнослужащих правительственных войск Афганистана.

В свою очередь пресс-секретарь узбекского МИД Юсуп Кабулжанов сообщил "Интерфаксу", что власти Узбекистана пока не эвакуируют свои дипмиссии в Афганистане, посольство республики в Кабуле и консульство в Мазари-Шарифе продолжают свою работу

По его словам, узбекская сторона ведет активные переговоры как с официальным Кабулом, так и представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ).

Афганистан Талибан Узбекистан

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