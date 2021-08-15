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Афганский маршал Дустум уехал в Узбекистан

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Афганский военный и политический деятель узбекского происхождения, маршал Абдул Рашид Дустум находится на территории Узбекистана, сообщают узбекские СМИ со ссылкой на источники.

"Дустум временно находится на территории Узбекистана вместе с группой военных, которые накануне пересекли узбекско-афганскую границу", - говорится в сообщении.

Согласно представленным данным, в настоящее время представители узбекской стороны ведут с афганским маршалом переговоры, их содержание не раскрывается.

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Ранее МИД Узбекистана сообщал, что 84 военных правительственных сил Афганистана пересекли границу с Узбекистаном и обратились за помощью. По данным ведомства, этим военным оказали медицинскую помощь и предоставили питание, организовано их временное размещение.

Дустум покинул Афганистан после того, как движение "Талибан" (запрещено в РФ) захватило город Мазари-Шариф.

Мазари-Шариф - четвертый по величине город Афганистана. Он расположен в северной части провинции Балх, в 58 километрах к югу от города Термез, Узбекистан. Мазари-Шафир - основной торговый и транспортный центр северного Афганистана, в нем действует аэропорт, где регулярные рейсы из Кабула. В Мазари-Шариф раньше находилась большая часть миссии вооруженных сил Германии в Афганистане.

Афганистан Талибан Рашид Дустум Узбекистан

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