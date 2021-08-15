Группа афганских военных с просьбой о помощи перешла границу с Узбекистаном

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Группа из 84 военнослужащих Вооруженных сил (ВС) Афганистана пересекла афгано-узбекскую границу и попросила о помощи, сообщает в воскресенье МИД Узбекистана.

По сообщению ведомства, афганских военных после пересечения госграницы задержали пограничные наряды погранвойск Службы государственной безопасности Узбекистана (ПВ СГБ), но нарушители госграницы не сопротивлялись и обратились с просьбой о помощи, в том числе за медицинской для трех раненых.

В МИД Узбекистана добавили, что с задержанными были проведены необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия, оказана медицинская помощь, предоставлено питание и организовано их временное размещение.

"В это же время на афганской части моста "Термез-Хайротон" отмечено скопление военнослужащих правительственных войск Афганистана. (...) Принимаются меры по оказанию гуманитарной помощи", - сказано в сообщении.

Отмечается, что МИД Узбекистана проводит переговоры с афганской стороной по возвращению афганских граждан на родину и урегулированию ситуации в районе моста "Термез-Хайратон".

Кроме того, узбекская сторона в субботу приняла меры по возвращению своих граждан, обслуживающих на территории Афганистана участок железной дороги "Термез-Мазари-Шариф".

"Защита и охрана государственной границы осуществляется в усиленном режиме, приняты все необходимые меры безопасности. В Термезе развернут оперативный штаб, в состав которого вошли руководители силовых структур и представители органов государственной власти", - добавили в МИД.

В конце июня на территорию Узбекистана несколько раз проникали группы афганских пограничных войск и бойцов местного ополчения, бежавших от преследования боевиков движения "Талибан" (запрещено в РФ). Тогда власти Узбекистана приняли решение об их возвращении в Афганистан и заявили, что не будут вмешиваться во внутренние дела этой страны. МИД Узбекистана предупреждал, что что попытки проникновения на территорию страны будут "жестко пресекаться", а против нарушителей границы примут "самые строгие меры".

Накануне вечером стало известно о захвате талибами города Мазари-Шариф - административного центр провинции Балх. Он расположен на северо-западе Афганистана, в 58 километрах от самого южного города Узбекистана - Термез.

Мазари-Шариф - четвертый по величине город Афганистана. Раньше там находилась большая часть миссии вооруженных сил Германии в Афганистане.

За последние дни талибы добились колоссальных успехов, установив контроль над более 20 из 34 афганских провинций. Талибы удерживают все крупные города страны, кроме Кабула. Афганская столица постепенно оказывается кольце окружения.