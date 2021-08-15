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Группа афганских военных с просьбой о помощи перешла границу с Узбекистаном

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Группа из 84 военнослужащих Вооруженных сил (ВС) Афганистана пересекла афгано-узбекскую границу и попросила о помощи, сообщает в воскресенье МИД Узбекистана.

По сообщению ведомства, афганских военных после пересечения госграницы задержали пограничные наряды погранвойск Службы государственной безопасности Узбекистана (ПВ СГБ), но нарушители госграницы не сопротивлялись и обратились с просьбой о помощи, в том числе за медицинской для трех раненых.

В МИД Узбекистана добавили, что с задержанными были проведены необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия, оказана медицинская помощь, предоставлено питание и организовано их временное размещение.

"В это же время на афганской части моста "Термез-Хайротон" отмечено скопление военнослужащих правительственных войск Афганистана. (...) Принимаются меры по оказанию гуманитарной помощи", - сказано в сообщении.

Отмечается, что МИД Узбекистана проводит переговоры с афганской стороной по возвращению афганских граждан на родину и урегулированию ситуации в районе моста "Термез-Хайратон".

Кроме того, узбекская сторона в субботу приняла меры по возвращению своих граждан, обслуживающих на территории Афганистана участок железной дороги "Термез-Мазари-Шариф".

"Защита и охрана государственной границы осуществляется в усиленном режиме, приняты все необходимые меры безопасности. В Термезе развернут оперативный штаб, в состав которого вошли руководители силовых структур и представители органов государственной власти", - добавили в МИД.

В конце июня на территорию Узбекистана несколько раз проникали группы афганских пограничных войск и бойцов местного ополчения, бежавших от преследования боевиков движения "Талибан" (запрещено в РФ). Тогда власти Узбекистана приняли решение об их возвращении в Афганистан и заявили, что не будут вмешиваться во внутренние дела этой страны. МИД Узбекистана предупреждал, что что попытки проникновения на территорию страны будут "жестко пресекаться", а против нарушителей границы примут "самые строгие меры".

Накануне вечером стало известно о захвате талибами города Мазари-Шариф - административного центр провинции Балх. Он расположен на северо-западе Афганистана, в 58 километрах от самого южного города Узбекистана - Термез.

Мазари-Шариф - четвертый по величине город Афганистана. Раньше там находилась большая часть миссии вооруженных сил Германии в Афганистане.

За последние дни талибы добились колоссальных успехов, установив контроль над более 20 из 34 афганских провинций. Талибы удерживают все крупные города страны, кроме Кабула. Афганская столица постепенно оказывается кольце окружения.

Афганистан Узбекистан Талибан

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